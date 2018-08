„Domnilor guvernanți... nu credeți și voi că Viorel Must Go On?”: Actorul Anatol Durbală propune să i se ofere Premiul Național lui Viorel Mardare

„Se apropie 27 August -Ziua Independenței și va fi ïnmânat Premiul Național.

Stimați membri ai comisiei pentru decernare, am o sugestie pentru Domniile voastre: ce-ar fi să dați anul acesta Premiul Național lui Viorel Mardare? Dar tot milionul, nu-l mai împărțiți cu plagiatori. În primul rând pentru că merită!

Omul acesta a facut mai mult pentru Moldova decat ultimii vreo 3-4 miniștri de externe. În al doilea rând pentru că acum are nevoie! Și in al treilea rând, pentru că asta e vocea poporului, ia vedeți câtă lume îl susține și a donat intr-o singură zi. Gândiți-vă, că un talent de asemenea calibru nu se naște la noi chiar in fiecare zi!

Și, domnilor guvernanți!

Poate o ședință extraordinară ceva și luați o decizie în acest sens:

- poate mai renunțăm la festivalul vreo unui fruct sau țol ceva?

- poate merg toți deputații o zi pe jos?

- poate punem in vestiarele de la Arenă niște teracotă mai simplă?

- poate lăsăm vreun vreun concert fără “cobzon” ?

Și căte alte mici inconveniențe vă puteți pricinui fără să le observați măcar... Băiatul acesta are doar 36 de ani și poate să mai facă atâtea in locul vostru. Nu credeți și voi că Viorel Must GO On?...”, a scris Anatol Durbală pe Facebook.

Premiul Naţional se acordă anual de Guvern, ca semn de gratitudine pentru rezultatele obţinute în diverse arii de activitate, inclusiv: cercetare, dezvoltare tehnologică și culturală. Câștigătorii sunt premiați cu câte 100 de mii de lei.

Ieri, a fost anunțat că regizorul din Republica Moldova, Viorel Mardare, a fost diagnosticat cu cancer. Comunitatea online s-a sensibilizat într-un mod impresionant și peste 80% din sumă de 100 de mii de euro a fost deja adunată prin platforma gofundme.com.

Viorel Mardare a venit cu un mesaj pe Facebook în care le-a mulțumit tuturor pentru donațiile făcute.

Prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.

Pentru donații online accesați linkul de mai jos sau apăsați aici: https://www.gofundme.com/viorel-must-go-on

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).