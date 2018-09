Doi tineri au descoperit că erau filmaţi într-un apartament închiriat prin intermediul Airbnb

Dougie Hamilton, în vârstă de 34 de ani, a spus că a găsit dispozitivul într-un ceas digital în casa din Toronto după o zi petrecută în oraş cu iubita sa. Bărbatul a spus că dispozitivul era „conectat la un fir ca un încărcător de telefon” şi îi era teamă că erau filmaţi. El spune că au stat în apartament aproximativ 20 de minute şi s-a uitat la ceas timp de 10 minute pentru că i se părea dubios.

„În mintea mea era ciudat faptul că mă gândeam la asta şi îmi tot spuneam să nu fiu nebun. Dar simţeam că e ceva acolo. Am scos încărcătorul din ceas şi am văzut că în spate era o baterie din litiu. În acel moment am scos faţa ceasului şi am văzut că înăuntru era o camera de supraveghere. Nu ştiam dacă proprietarul se uita. Ne-am simţit ciudat şi nu am vrut să mai stăm. Suntem oameni nevinovaţi, iar ceasul era îndreptat spre pat şi ne-am gândit că probabil este folosit pentru ceva mai sinistru, cum ar fi filmatul actului sexual”, a declarat Dougie Hamilton publicaţiei Daily Record.

Poliţia din Toronto au confirmat faptul că investighează incidentul în timp ce echipa de securitate a Airbnb, de asemenea, participă activ, iar compania a promis cuplului că le vor restitui banii şi că vor anula rezervările pentru acea locaţie.

Un purtător de cuvânt al Airbnb a declarat: „Luam în serios problemele de intimitate şi nu avem toleranţă asupra acestui tip de comportament. Am scos această gazdă din platformă pe timpul investigaţiei şi oferim tot suportul nostru oaspeţilor”.