Doi tineri ar fi vrut să întoacă la bancă banii găsiți în bancomat, însă au fost luați drept hoți: Povestea unui cuplu din Chișinău

“Eu mă plimbam în apropriere de bancomat. Așa s-a întâmplat că am observat cum o sumă de bani s-a blocat în bancomat. Cu mine erau soția și copiii. Copilul a luat banii și mi i-a transmis mie, am luat telefonul și am sunat la Suport Clienți pentru a-i anunța că am găsit banii cu care nu știam ce să fac”, a povestit Sergiu Chiparus.

La banca i s-a spus să vină a doua zi, pentru că filialele erau închise, iar bărbatul a făcut așa cum i s-a cerut, relatează PRO TV. Abia ieri însă, bărbatul și soția acestuia au observat pe site-ul poliției că sunt dați în căutare.

Pub

Ulterior, bărbatul a mers la poliție pentru a clarifica situația creată, iar acolo se afla și persoana care pierduse banii. Cei doi au mers la bancă, unde au restituit banii.

Bărbatul care a pierdut banii suplinise de fapt contul unui prieten, iar din motive tehnice, bancomatul întoarse banii înapoi: “...am sunat la bancă și am rugat să intervină pentru că banii nu mi s-au pus pe cont. Mi-au răspuns că în decurs de două săptămâni o sa fie incasat bancomatul și o să se știe dacă sunt în bancomant sau nu sunt”, a declarat Dumitru Alacia.

Peste două săptămâni i s-a spus că banii au fost furați, iar dupa ce a primit de la bancă imaginile video de pe camerele de supraveghere, s-a adresat la poliție.

Banii însă ar fi fost deja în cont, însă banca nu informase poliția despre acest lucru, mai povestește bărbatul care ar fi pierdut banii.

„Banca m-a prostit o lună și ceva cautând hoțul”.

Imediat dupa ce lucrurile au devenit clare, imaginile video cu barbatul care scoate banii din bancomat, prezentat drept hot, au fost sterese de pe site-ul politiei. Într-un comunicat de presă, banca a informat că banii nu au fost sustrași din bancomat intenționat și că cel care i-a luat nu a comis nici o încălcare.