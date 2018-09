Directorul general al companiei de televiziune CBS, acuzat de hărțuire sexuală, a demisionat

Canalul de televiziunea a anunţat, prin intermediul unui comunicat, demisia cu ''efect imediat'', după 15 ani la conducerea companiei, a lui Moonves, un fost actor în vârstă de 68 de ani, unul dintre personajele cele mai influente din televiziunea americană.



Compania media a anunţat, de asemenea, că va dona 20 de milioane de dolari uneia sau mai multor asociaţii care susţin mişcarea #MeToo şi egalitatea de gen în câmpul muncii.



Moonves va fi înlocuit la conducerea postului de televiziune de către adjunctul său, directorul de operaţiuni Joseph Ianniello. CBS a anunţat şi înlocuirea a şase membri din consiliul său de administraţie.



Activitatea managerială a lui Moonves era apreciată pe Wall Street întrucât transformase CBS într-unul dintre cele mai populare posturi de televiziune, realizând seriale de succes precum ''The Big Bang Theory''.



Duminică la prânz, mai multe publicaţii americane anunţau plecarea sa ca iminentă, după publicarea, în timpul dimineţii, în New Yorker, a acuzaţiilor a şase femei împotriva sa.



Aceste noi învinuiri sunt mai grave decât cele formulate în luna iulie, tot în publicaţia New Yorker, de alte şase femei care susţin că directorul le-ar fi atins sau sărutat cu forţa.



Unele dintre femei l-au acuzat pe Moonves că le-ar fi pus piedici în carieră după ce i-au respins avansurile.



Fostul director CBS a negat acuzaţiile, calificându-le ca "îngrozitoare''. Moonves susţine că a avut relaţii consensuale cu trei dintre femeile care fac dezvăluiri în New Yorker înainte de angajarea sa la CBS, în 1995. Acestea au făcut ''eforturi concertate'' pentru ''a-mi distruge numele, reputaţia, cariera'', a acuzat la rândul său fostul CEO.