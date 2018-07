Dionis Cenușă, despre reforma fiscală: Raționamentele democraților nu sunt ghidate doar de logica electorală

"Raționamentele Democratilor sunt insa mai diverse și complexe, si nu sunt ghidate doar de logica electorala:

1. In timp ce protestele opozitiei extra-parlamentare se muta in teritoriu, cu scopul de a extinde spiritul protestar din Chișinău spre teritoriu, guvernarea vrea sa pastreze minimul de legitimitate publica pe care il are. Conform ultimelor sondaje, PDM ar putea obtine doar 8 mandate in viitorul parlament, fara a calcula candidatii pe circumscriptii uninominale, multi dintre care at putea fi racolati mai devreme sau mai tarziu de catre Democrati. Astfel, reforma fiscala si introducerea unui impozit unic pe venit (12%) ar putea avea menirea sa demobilizeze cetatenii care ridica salarii mai mari de 35 mii lei. In joc este astfel pusa implicarea lor in protestele opozitiei. La fel, Partidul Democrat descurajeaza pe populatia cea mai saraca (cu exceptia pensionarilor, pe care ii prelucreaza Ilan Shor prin magazinele sale sociale) sa se alature protestelor.

2. Orice guvernare care isi exercita puterea prin controlarea institutiilor si pe o verticala a puterii are nevoie de loialitate pe toata inaltimea piramidei ierarhice. Deci pentru a-si cimenta anturajul pe moment de criza politica, Democratii ofera mecanisme prin care cei apropiati de sistem pot acumula venituri noi - initiativele de amnistie a capitalului sau de decriminalizare a infractiunilor economice.

3. Initiativele de decriminalizare a infractiunilor economice sau amnistierea fiscala au loc in conditiile in care dialogul politic cu UE este deja defectat. Prin urmare, atat timp cat presiunea UE este oarecum concentrata pe invalidarea alegerilor din Chisinau, guvernarea foloseste contextul existent pentru a deschide 'cutia pandorei', cand un flux de bani iliciti vor fi practic 'inalbiti', iar ex-infractorii ar putea deveni una din cele mai loiale caste ale guvernarii.

4. Pentru alegerile in circumscriptiile uninominale, unde nivelul de alerta privind coruperea votului este deja ridicata, sunt necesari bani. Prin urmare, amnistia fiscala sau decriminalizarea infractiunilor economice creeaza o sursa noua prin care noi surse vor putea fi reorientate pentru promovarea viitorilor candidati pe circumscriptii uninominale.

Votarea initiativelor privind aministia capitalului sau decrimininalizarea infractiunilor economice trebuie absorbita se retorica protestara a opozitiei. Societatea civila si partenerii externi sunt unicile obstacole ramase care pot sa incerca minimizarea la maxim a impactului acestor initiative. Faptul ca guvernarea a combinat reforma fiscala cu initiativele de aministie fiscala ne pregateste pentru o noua lupta informationala, in care opozitia si societatea civila vor fi ilustrati ca antipozi", a scris Diones Cenușă.

Ieri, Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind reforma fiscală. Acesta prevede stimularea mediului de afaceri, creșterea veniturilor populației, reducerea economiei tenebre, a salariilor în plic, a evaziunii fiscale și a veniturilor nedeclarate.