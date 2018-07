Deții cetățenie română și ai o idee de afaceri? Cum poți obține o finanțare de 40.000 de euro

Prin intermediul acestora se vizează încurajarea antreprenorialului în România, susținând înființarea de noi afaceri cu profil non-agricol în mediul urban de către cetățenii români care au reședința în străinătate de cel puțin 12 luni. De asemenea, sunt îmbunătățite competențele antreprenoriale pentru persoanele care vor participa la cursurile online de formare antreprenorială și vor fi selectate planuri de afaceri, care vor primi o finanțare de până la 40 000 euro pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi competitive și sustenabile.



Cele două etape principale ale acestor proiecte sunt formate din cursurile de formare antreprenorială și concursul de planuri de afaceri. Partea de instruire teoretică din cadrul cursului de formare antreprenorială se realizează pe o platforma online de e-learning, iar absolvirea cursului se realizează odată cu depunerea unui proiect de plan de afaceri în baza căruia se va realiza notarea activității la curs.



Ulterior finalizării cursurilor on-line, în perioada septembrie- octombrie 2018, va avea loc concursul de planuri de afaceri, ocazie cu care se pot înscrie idei de afaceri din domenii non-agricole, ce urmează a fi implementate în mediul urban din România.



Pentru proiectul START UP 4 DIASPORA înscrierea se realizează folosind formularul on-line accesibil la http://startup4diaspora.ro/inscrie-te-in-proiect/. Pentru acest proiect sunt eligibili cetățenii români din Diaspora care dovedesc reședința/ domiciliul in Romania in unul din urmatoarele judete: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Galați, Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Vrancea, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, exclusă fiind regiunea București-Ilfov (afacerile urmand sa fie implementate tot în aceste judete).



Înscrierea pentru proiectul DIASPORA INVEST se realizează folosind formularul on-line accesibil la http://www.diasporainvest.ro/inscrie-te/. De asemenea, pentru acest proiect sunt eligibili cetățenii români din Diaspora care au reședința/ domiciliul in Romania, exclusă fiind regiunea București-Ilfov.



Înscrierile se realizează folosind formularele on-line, iar condițiile de participare, respectiv documentele necesare le puteți solicita la mailto:startup4diaspora@smart.org.ro sau mail to:diasporainvest@smart.org.ro, ori telefonic la +40 31 824 15 90, disponibil în zilele lucrătoare de luni până vineri, în intervalul 9:00-17:30, ora României.



Dorim să vă informăm că locurile sunt limitate, iar înscrierile se pot face până la finalul lunii iulie 2018.