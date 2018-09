Declarațiile unei mame al cărei copil este elev la Liceul „Orizont”: Nu am sesizat niciodată vreo promovare a islamismului în cadrul acestei instituții

Copilul meu învață la liceul ”Orizont”. Nu cunosc personal acele persoane din conducerea liceului care ar fi fost expulzate. Nu știu decât ceea ce am citit pe știri și am aflat de la profesorii liceului, care au mers la aeroport să susțină administrația instituției la care muncesc. Cert este că în toți anii în care copilul meu a învățat la „Orizont” nu am sesizat niciodată vreo promovare a islamismului radical în cadrul acestei instituții și nici nu am avut motive să bănuiesc administrația liceului de alte acțiuni ilegale. Cred că pot vorbi din partea mai multor părinți, care sunt acum extrem de îngrijorați de ceea ce se întâmplă.

„Este o instituție cu istorie și cu generații de absolvenți de succes, fondată de cetățeni turci, administrată de cetățeni turci, promovată de cetățeni turci. Nu pot pune mâna în foc pentru nimeni dintre ei, dar expulzarea pe neprins de veste a unor oameni care muncesc legal, ani de zile și nu oriunde ci la o școală, și-au adus aici familiile, copiii, trebuie să aibă un motiv extrem de grav, pe care eu, deocamdată, nu l-am înțeles, la fel ca și cei sute de părinți și profesori”