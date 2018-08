Decizie șocantă! Fernando Alonso se va retrage din Formula 1 la finalul acestui sezon

"După 17 ani minunaţi în acest sport am decis să fac o schimbare şi să merg înainte. Am luat această decizie în urmă cu câteva luni şi este una fermă. Mai sunt câteva Mari Premii în acest sezon şi am de gând să le abordez cu mai multă determinare şi pasiune ca oricând. Le mulţumesc tuturor celor de la McLaren. Inima mea va fi pentru totdeauna alături de această echipă. Ştiu că vor reveni mai puternici în viitor", a declarat Fernando Alonso.

Pilotul iberic a câștigat 32 de curse în carieră și a ajuns de 97 de ori pe podium.