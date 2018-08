De ce nu poate fi teraformată planeta Marte?

Oamenii nu vor putea trăi confortabil pe planeta Marte, dacă vor ajunge acolo vreodată, potrivit unui studiu publicat în Nature Astronomy şi citat de The Independent. Descoperirea ar putea reprezenta o lovitură grea pentru NASA şi companiile private care vor să colonizeze planeta roşie.

Visul omenirii este ca într-o bună zi să pună piciorul pe Marte. Fantezia nu se opreşte aici: oameni de ştiinţă, antreprenori privaţi şi agenţii spaţiale internaţionale iau în calcul chiar o colonizare a planetei roşii.

Pentru acest lucru, însă, ar fi nevoie ca Marte să fie transformată într-o planetă asemănătoare Pământului, ceea ce savanţii numesc „teraformare”. Asta ar presupune ca Marte să aibă o atmosferă precum cea de pe Terra şi temperaturi mai primitoare. Mult mai primitoare.

În prezent, Marte este un deşert extrem de rece, cu o temperatură medie de minus 60 de grade Celsius şi chiar minus 125 de grade în zona polilor. E adevărat că roverul Curiosity a măsurat în unele zile temperaturi de plus şase grade Celsius, dar trebuie precizat că în timpul nopţii, se poate ajunge şi la minus 73 de grade, potrivit space.com. În plus, Marte are o atmosferă de o sută de ori mai rarefiată decât cea a Pământului.

Problema e că pe planeta roşie nu există suficient dioxid de carbon, pentru a permite atmosferei să devină suportabilă pentru oameni, potrivit noului studiu. Cercetătorii cred că am putea obţine cel mult jumătate din necesar şi că am putea creşte temperatura de la suprafaţă cu mai puţin de zece grade Celsius. Ceea ce este insuficient pentru ca oamenii să poată locui pe Marte la fel ca pe Pământ.

De-a lungul timpului au existat mai multe propuneri din partea savanţilor şi a unor antreprenori mai mult sau mai puţin excentrici. Patronul companiei SpaceX, Elon Musk, de pildă, propune detonarea unor arme termonucleare la polii planetei, pentru a determina îngroşarea atmosferei.

