Cum ne va influenţa eclipsa din această noapte: Este cel mai lung fenomen de acest fel din secolul XXI

Eclipsa din iulie va fi cu 40 de minute mai lungă decât „Superluna albastră sângerie“ ce a avut loc în ianuarie 2018.

Această eclipsă de lună din 2018 va avea o durată îndelungată din cauza datei în care are loc. Pe 27-28 iulie (în funcţie de locul în care te afli) are loc atât Luna Plină, cât şi apogeul lunar, când satelitul natural se va afla la cel mai îndepărtat punct de Pământ. Astfel, aceste două fenomene ce au loc simultan provoacă o eclipsă lunară extinsă. Cea mai lungă durată a unui astfel de fenomen poate fi de o oră şi 47 de minute. Durata eclipsei totale de Lună din 27 iulie 2018 va fi de o oră şi 43 de minute. Eclipsa este vizibilă în întregime de pe teritoriul României la începutul serii de 27 iulie. Momentul maxim al eclipsei totale de Lună are loc la ora 23.22.

Cum ne influenţează eclipsa de lună din 27 iulie

„Luna are un impact a tot ce înseamnă lichid pe această planetă. Noi ştim că suntem 80% apă, deci există o conexiune fină între corpul nostru şi fazele lunii. În această perioadă, evenimentele care se întâmplă sunt foarte importante, fiind menite să ne dezvolte la nivel emoţional. Ce este foarte interesant este că Mercur va retrograda acum în Leu. Furnizează energie în plus a tot ce înseamnă comunicare. O să-i auziţi pe toţi lăudându-se şi vom avea tendinţa să facem declaraţii exagerate. E posibil să întârziem, să trimitem un mail şi să nu ajugă la timp, veţi vedea foarte multe pene de curent în perioada aceasta şi diferite aparate care se vor strica. Ne va fi greu să ne înţelegem unul cu celălalt. Ne vom bloca în foarte multe situaţii. Tot în această perioadă vor părea persoane din trecutul nostru“, a spus astrologul Daniela Simulescu la Adevărul Live.