Cum arată şi funcţionează noile reclame Facebook bazate pe tehnologii AR

Urmând anunţului făcut la conferinţa F8 de anul acesta, Facebook a oferit companiilor acces la tehnologii AR pentru promovarea produselor în cadrul serviciului Messenger. Planul este extins acum şi la News Feed-ul Facebook, reţeaua de socializare începând să livreze reclame AR aparţinând unui grup restrâns de companii de publicitate.

Apărând ca reclame obişnuite în News Feed, reclamele AR includ un buton suplimentar „Tap to try it on” care activează capabilităţile de realitate augmentată. Concret, dacă interacţionăm cu o astfel de reclamă camera foto a a telefonului mobil este activată, suprapunând obiectul promovat fie peste fundalul încăperii, sau potrivit pe faţa utilizatorului. Funcţionând ca şi cabină virtuală de probă, reclama AR permite „probarea” produsului dorit înainte de a cumpăra.

Companiile interesate de folosirea noii opţiuni pentru promovare AR au la dispoziţie şi un Video Creation Kit, care asistă încorporarea imaginilor de produs într-un şablon pentru reclame AR pe mobil. Potrivit statisticilor publicate de o companie specializată în produse pentru slăbit, reclamele AR sunt cu până la 77% mai eficiente decât cele clasice. Desigur, rezultatele pot varia considerabil în funcţie de categoria produsului ales pentru promovare.