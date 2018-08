Copiii unei grădinițe, costumați în luptători ISIS la parada de Ziua Independenței

Imaginile cu copiii au devenit virale pe rețelele de socializare, ceea ce a stârnit furia populației din această țară predominant musulmană, informează The Independent.

Unii au apreciat că ținutele „nu sunt în conformitate cu cultura indoneziană”. De aceea, reprezentanții grădiniței și-au cerut scuze, preciând că „regretă” și că nu urmărea să „promoveze violența” sau radicalizarea.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5 — Yenni Kwok (@yennikwok) 18 august 2018