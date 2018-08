Consumul de înghețată pe timp de vară. Ce beneficii are

1. Are un indice glicemic scăzut

Acest lucru înseamnă că se poate folosi şi în dietă şi că reduce din senzaţia de foame după consum. Zahărul se eliberează lent din compoziţia acesteia, iar senzaţia de saţietate durează mai mult decât în cazul unui aliment cu indice glicemic crescut. Datorită absorbţiei lente, furnizează treptat organismului nutrienţii necesari într-o formulă uşoară şi echilibrată, care satisface atât dorinţa de dulce cât şi nevoia de energie.

2. Calciu şi magneziu

Potrivit nutriţioniştilor, îngheţata calmează sistemul nervos, înlătură cu uşurinţă stresul cotidian, datorită conţinutului bogat în calciu şi magneziu. Gustul delicios şi consistenţa cremoasă stimulează o zonă specială din creier şi acţionează asupra centrilor plăcerii, contribuind la eliberarea de endorfină. Laptele, un ingredient important care se regăseşte în îngheţată, conţine aminoacidul L-triptofan, un tranchilizant natural care relaxează sistemul nervos şi ia parte la sinteza serotoninei, supranumită şi „hormonul fericirii”. Mai mult, triptofanul ajută organismul să asimileze vitamina B3, necesară pentru funcţionarea optimă a sistemului nervos.

3. Ţine departe viruşii

Îngheţata reduce până şi riscul de a face hipertensiune arterială. Meritul aparţine laptelui, care conţine calciu, potasiu, magneziu şi sodiu - toate mineralele necesare menţinerii unui nivel normal al tensiunii arteriale. Dacă o preferi pe cea de ciocolată, vestea bună este că flavonoizii din cacao reduc inflamarea arterelor. Totodată, lactoferina din lapte are o activitate antivirală şi luptă împotrivă agenţilor patogeni precum citomegalovirusul sau virusul gripal. Chiar dacă pare greu de crezut, îngheţata nu declanşează răceli pentru că se topeşte repede, se adaptează temperaturii interne şi ajunge în esofag la temperatura optimă.

Îngheţata, din ingrediente naturale, este bogată în vitaminele A, B6, B12, C, D, E şi K, dar şi în tiamină, riboflavină şi niacină. Mai mult, se pare că o dietă bogată în îngheţată cu conţinut normal de grăsimi reduce riscul apariţiei infertilităţii la femei.

Inghetata este o incredibila sursa de energie!

4. Are o valoare nutrițională mare - contine carbohidrati, grasimi si proteine - ce sunt elemente esentiale pentru energie. Desi consumand inghetata putem sa crestem in greutate, atunci cand avem nevoie de energie, consumata in cantitate echilibrata nu ne va face rau.

5. Consumul de inghetata stimuleaza trombotonina - hormonal fericirii - si ne ajuta sa reducem nivelul de stres din organism. La fel, un compus important pe care il regasim in inghetata este laptele care contine L-triptofan, un tranchilizant natural ce relaxeaza sistemul nervos. Tot inghetata este cea care poate preveni simptomele insomniei.