Consiliul Concurenței și Centrul Național Anticorupție își unesc eforturile pentru asigurarea unui climat concurențial sănătos și liber de corupție

Potrivit textului documentului, Părțile vor asigura, prin acțiuni comune de prevenire și combatere a corupției, un mecanism de sporire a încrederii societății în faptul că entitățile şi agenții publici îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu interesul public. Acest lucru va fi posibil prin angajamentul celor două instituții de a dezvolta relațiile de colaborare, de a face schimb de informații și experiență și de a implementa standardele de integritate prin politici în domeniul concurenței.

Astfel, Consiliul Concurenței va organiza instruiri şi campanii de sensibilizare anticorupție, va încuraja subiecții să denunțe cazurile de corupţie din domeniul concurenței și va acorda sprijin CNA în investigațiile desfășurate, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

La rândul său, Centrul va oferi suport consultativ și metodologic la elaborarea documentelor de politici anticorupție şi implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei în domeniul de activitate al Consiliului Concurenței.

Președintele Consiliului Concurenței, Viorica CĂRARE a menționat: "Practicile anticoncurențiale ale agenților economici și acțiunile anticoncurențiale ale autorităților publice, deseori, prezintă semne de corupție și evident distorsionează mediul concurențial. În acest sens, acțiunile Consiliului Concurenței și Centrului Național Anticorupție vor contribui la creșterea eficienței activității organelor de ocrotire a normelor de drept, atât în vederea prevenirii cât și a reprimării practicilor ilegale. Colaborarea Consiliului Concurenței și Centrului Național Anticorupție va avea efect sinergic, contribuind la creșterea bunăstării cetățenilor Republicii Moldova și la eficientizarea utilizării banilor publici".

Potrivit directorului CNA, Bogdan ZUMBREANU: "CNA își dorește de mai mult timp să aibă o colaborare strânsă cu Consiliul Concurenței, pentru că activitatea celor două instituții se intersectează frecvent când vorbim despre încălcările admise de unii agenți economici. Noi toți vrem să avem un mediu de afaceri liber, care activează în limitele legii, însă nu întotdeauna aceasta se întâmplă. Și atunci când cineva comite o infracțiune în urma căreia e prejudiciat statul, CNA intervine pe filiera penală, sancționând persoanele care au admis încălcări. Nu însă întotdeauna sancțiunile sunt proporționale cu faptele comise, iar anchetele durează în timp - perioada în care activitatea agentului economic este sistată. Am analizat profund aceste situații și am ajuns la concluzia că, Consiliul Concurenței poate să ne ajute în acest sens. Consiliul are suficiente instrumente care sunt mai operative și mai eficiente atunci când vorbim despre sancțiunile pecuniare. CNA nu urmărește scopul de a umple mediul de afaceri cu dosare penale și de a închide businessul agenților economici. Dacă sunt abateri grave, sancțiunile trebuie să fie corespunzătoare și aici vedem rolul important al Consiliul Concurenței, care are posibilitate să sancționeze cu amenzi agentul economic, iar banii să ajungă în bugetul de stat".

Acordul, încheiat pe o perioadă nedeterminată, intră în vigoare la momentul semnării şi poate fi modificat cu aprobarea ambelor Părți.