Conferinţa „Republica Moldova – România. Investiţii, comerţ, finanţare”: Antreprenori din Republica Moldova, aveţi curaj, se poate face business!

„România deţine locul unu după numărul de societăţi înre­gistrate în Republica Moldova, respectiv 1.690 de societăţi, şi locul cinci după valoarea ca­pi­ta­lului, adică circa 42 de mi­lioa­­ne de dolari americani în mai anul acesta“, a spus Daniel Ioniţă, am­ba­sa­dorul României în Repu­blica Moldova.

Printre cele mai importante busi­nessuri cu ac­ţio­nariat româ­nesc care s-au decis să inves­teas­că în Republica Moldova se numără Tera­plast, Arabesque sau Banca Tran­sil­vania, care a devenit acţionar al Victoriabank, una din­tre cele mai mari bănci ca active de peste Prut. „Ne bucurăm să vedem multe businessuri ro­mâneşti, care sunt şi clienţi ai noştri în Româ­nia, că sunt prezente şi în Republica Mol­dova. Avem planuri ambiţioase pentru Repu­blica Mol­do­va, dar asta implică şi o anumită respon­sa­bilitate“, a spus Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania.

Pub

Mediul de business din Republica Moldova este la început de drum, având în vedere că cea mai mare companie locală are afaceri de circa 70 mil. euro, băncile încep să contureze servicii cât mai apropiate de nevoile companiilor, însă in­stru­mentele care facilitează plăţile încă lipsesc.

ZF a încercat să găsească împreună cu mediul de business din Republica Moldova cele mai bune idei pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi de business de peste Prut. Totodată, a analizat cât de potrivite sunt programele de susţinere a micilor afaceri care se desfăşoară în România pentru mediul din Republica Moldova.

Potrivit sursei, unul dintre sectoarele economice unde Republica Moldova a reuşit să meargă în ritm cu trendurile interna­ţionale este industria IT, acolo unde sunt şi unele dintre cele mai mari salarii, la fel ca în România. „România pentru IT-ul din Moldova este un fel de tutore. Ro­mânia, datorită dezvoltării mai rapide a sistemului IT, are un capital intelectual mai mare decât Republica Moldova. Uneori Moldova nu face faţă din cauza lipsei de know-how. De multe ori, companiile româneşti vin să facă parteneriate. Unele proiecte s-au putut realiza doar cu ajutorul companiilor româneşti. Din România a venit acest trend de a educa specialiştii în interiorul companiei”, a declarat Eugen Moşanu, director comercial al Bass Systems, integrator de soluţii de business.

Tot România este un exemplu şi pentru piaţa de curierat din Republica Moldova, unde Sergiu Chircă, CEO al retai­lerului online Elefant.ro, spune că lipseşte o companie precum FAN Courier, liderul pieţei din România. Cum vede Sergiu Chircă viitorul antre­pre­noriatului din Republica Moldova?

„Odată cu venirea unui nou jucător în sistemul financiar ne aşteptăm ca această tranzacţie (prin care Banca Transilvania a devenit acţionar al Victoriabank - n.red.) să creeze un mare interes pentru această piaţă unde să vină şi jucători din zona de investiţii, fonduri de private equity pentru că antreprenorii au nevoie de astfel de servicii. Având un profil mai mare de investitori în economie, creşte şansa antreprenorilor de a se dezvolta”, este de părere managerul.