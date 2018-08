Compania care a promovat imagini sexiste în reclama pentru covor, amendată cu 12 mii de lei

12 mii de lei, atât va trebui să achite compania care a făcut reclamă la covoare utilizând imagini sexiste. Decizia a fost luată de Judecătoriei Chișinău, cu sediul Centru. Isyanța a recunoscut ca vinovată SRL „Guteks” în comiterea contravenţiei şi i-a aplicat sancţiune sub formă de amendă în mărime de 240 de unităţi convenţionale, adică 12.000 de lei, scrie bizlaw.md.

Un agent constatator din cadrul Consiliului Concurenței s-a sesizat pe marginea imaginei sexiste despre comercializarea covoarelor, publicată în data de 15 decembrie 2017, de către întreprinderea ”Guteks” SRL, pe pagina de Facebook. Pe imagine sunt prezentate picioarele a două persoane, iar agentul constatator a stabilit că acestea aparțin unei femei și unui bărbat. Și anume, ”bărbatul este în picioare fiind dezbrăcat de blugi până la merişoare, iar femeia este în genunchi în faţa bărbatului fiind îmbrăcată într-o pereche de blugi cu flori”, se menționează în decizia instanței. Totodată, publicitatea conține și mesajul ”Calitatea contează”. Ulterior, imaginea a fost mediatizată.

Agentul economic n-a fost de acord cu sancțiunea impusă și a depus recurs. Compania a invocat că din imaginile publicate nu se poate de constatat dacă picioarele sunt ale unei femei sau ale unui bărbat și nu redau un caracter sexist.

Pub

Conform decizie instanței, în cererea de recurs se mai menționează că reprezentantul companiei nu înţelege de ce Consiliul Concurenței a ajuns la părerea că în imagine este vorba de un raport sexual. „Prin acest spot publicitar se reclamează covoarele: mersul pe acest covor oferă persoanelor ce le vor procura plăcere, căci este din lână naturală, este moale şi de calitate, fiind chiar scris că, calitatea contează. Ca să fie o imagine sexistă, trebuie să fie ponegrită imaginea acesteia, dar din această imagine nu poate fi abordată o astfel de concluzie”.

Curtea de Apel Chișinău a decis, însă, să mențină decizia primei instanței. Magistrații au spus că, caracterul sexist al imaginii a fost constatat și de Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. În avizul dat de autoritate se spune că materialul publicitar lezează onoarea şi demnitatea femeilor, publicitatea are conotaţie indecentă în care femeile sunt prezentate într-o ipostază umilitoare, nu are nici o legătură cu produsul reclamat şi are un caracter sexist. De asemenea, judecătorii au stabilit că Consiliul Concurenței a respectat prevederile legale atunci când a perfectat procesul-verbal.