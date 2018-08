Chișinăul, dar și alte localități din republică, rămâne mâine fără curent electric. Adresele vizate

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 15, 19 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sângera:

str. Livezilor, Schinoasa, Sîngera, Ştefan cel Mare - consumatori juridici - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Fîntîna Schinului, Sfatul Ţării, str şi str-la Suveranităţii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



3. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Agricultorilor, Băcioi, Cuza-Vodă, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Neculce, Ismail, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Munceşti, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Titulescu, Salcîmilor, Sfînta Maria, Sfîntul Nicolae, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toamnei, Unirii, Uzinei, Vasile Alecsandri, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Anatol Corobcianu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea Cel Bătrîn, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Victoriei, Victoriei-1 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora), pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 - în intervalul de timp între 09:10 - 11:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Ion Creangă 11-35, 14-56, Vissarion Belinski 32-40, 61 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Ştefan cel Mare 9010, 9019, 9020, Ghidighici 999 - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice



6. Chişinău, sectorul Centru:

bd. Ştefan cel Mare 154 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. M. Lermontov 15, 19, 37-73, 40, 66-102, str-la M. Lermontov 23, Sf. Vineri 62, Tatarbunar 15, 15/1, 17, 38, Valea Rădiului 26/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora), pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

str. Costiujeni 10 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



8. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Uzinelor 199/2, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 209/1, 210, Coloniţa 9999 - în intervalul de timp între 09:30 - 14:30, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. 27 August, Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Bubueci Sat, Chişinăului str-la, Cişmelei, Cişmelei str-la, Cotul Morii, Dacilor, Gospodarilor, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Morilor, Popov, Salcîmilor, Serghei Lazo, Sfînta Mari, Şcolii, Şcolii 1 str-la, Şcolii 2 str-la, Şcolii str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1S-La, Tineretului, Tineretului str-la, Toamnei, Trandafirilor, Tudor Bubuiog, Tudor Bubuiog str-la, Valentina Tereşkova, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru conectarea clienţilor noi



10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Tineretului 4, M. Sadoveanu 9999 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice



11. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. 8 Martie 37-115, 38-120, V. Badiu 70, 999, Căluşari 10-48, 13-41, 65, Constructorilor 8-86, 35-147, Montana 10-34, 11-23, Podgorenilor 75-85, Poştei 35-53, 78-100 - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



12. Anenii Noi:

s. Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 19:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Todireşti - în intervalul de timp 15:00 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului



13. Cahul:

s. Bucuria - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Giurgiuleşti: str. Independenţei, Mihail Koţiubinschi, s.Djurjulesti, Sadoveanu Mihail - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:15, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:50, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



14. Cantemir:

s. Hănăseni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



15. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Corten: str. S. Kirov, Dimitrova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Chirsova: str. Iubileinaia, Sadovaia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Dezghingea: str. Enghels, Lenin, Ogorodnaea, Dezginja, Vlasov str-la, Vlasova, s. Bugeac: str. Stanţionnaia, Jeleznodorojnaia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



16. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Constantin Stamati, Grigore Ureche, Ion Neculce, Mihail Frunze, Miron Costin, Miron Costin 2 Str-La, Nicolae Milescu Spătaru, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 1 Str-La, Vişinilor De Jos, Zamfir Arbore - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:50, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



17. Căuşeni:

str. Alba Iulia, Alecu Russo, Anna Şi Alexandru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Ion Iachir, Mihai Kogălniceanu, Mitropolit Varlaam, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 4S-La, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 5S-La - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Baurci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



18. Cimişlia:

or. Cimişlia: str. Luceafărul, Mihai Eminescu str-la - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s. Sadaclia: str. 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Selemeţ: str. 25 August, 27 August, 31 August 1989, Alexandru Donici, Ceparia, Dimitrie Cantemir, Doina, Fintinilor, Gloria, Gradinilor, Maria Drăgan, Morozov P., Nicolai Nekrasov, Pugacev, Şciorsa, Selemet, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tinereţii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



19. Criuleni:

s. Jevreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mărcăuţi - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s. Oniţcani - în intervalul de timp 15:00 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



20. Hînceşti:

str. 31 August, M. Moraru, N. Gogol, Pluguşorul, Toma Ciorbă, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:20, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Leuşeni Vama - în intervalul de timp 10:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s. Sărata Galbenă: str. Grigore Cotovschi, Hînceşti, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Octeabriscaea, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



21. Ialoveni:

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



22. Leova:

s. Beştemac, s. Piteşti, s. Troian, s. Troiţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Borogani, s. Cuporani, s. Meşeni, s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sărata-Răzeşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



23. Nisporeni:

s. Bălăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cioreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Şendreni - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



24. Orhei:

str. D. Cantemir, Zemţov - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Dorobanţilor, Meşteşugarilor, Valul lui Troian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cişmea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



25. Străşeni:

or. Străşeni: str. Decebal, Eugen Coca, Gheorghe Madan, Grigore Adam, Grigore Ureche, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Podgorenilor, Tudor Vladimirescu, Ştefan Neaga - în intervalul de timp 11:30 - 13:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

str. Ştefan cel Mare, Drumul Chişinăului, Ioana Iakir, M. Eminescu, str-la Morilor, S. Lazo, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Negreşti - în intervalul de timp 15:00 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



26. Ştefan Vodă:

s. Caplani: str. Lenin, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Independenţei, Lenin, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sportivă, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Feşteliţa: str. 28 Iunie, Karl Marx, Ceapaev, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Marianca de Jos: str.M. Eminescu, M. Frunze, Esenin - parţial în intervalul de timp între 11:40 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



27. Teleneşti:

s. Tîrşiţei, s. Flutura - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp 11:30 – 13:15

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp 09:05 – 11:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11