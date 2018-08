Cerbul de Aur: 50 de ani de Festival într-o expoziţie aniversară

Cu o istorie zbuciumată, marcată de mai multe perioade de pauză, în pericolul de a deveni doar o altă filă a istoriei, Festivalul Cerbul de Aur şi ale sale poveşti nescrise şi nespuse – încă - revine în Piaţa Sfatului, în perioada 29 august – 2 septembrie. Până atunci, întreaga sa istorie poate fi parcursă în „Expoziţia Aniversară Cerbul de Aur 50 de ani” de la Muzeul Judeţean de Istorie – Casa Sfatului din Braşov.



Amplasată în faţa, dar şi în interiorul muzeului, expoziţia nu este o simplă retrospectivă a evenimentului muzical care a marcat România - primul şi cel mai important festival de gen din ţara noastră -, ci şi un spaţiu interactiv. Astfel, în Camera Multimedia, vizitatorii au la dispoziţie aplicaţii cu care pot rezolva puzzle-uri şi quizz sau îşi pot alege playlist-ul cu artiştii care au participat la Cerb din 1968 până acum.



Celelalte spaţii expoziţonale - Tunelul Timpului, Cinemateca Amintirilor sau Retrospectiva foto „Cerbul de aur” 1968 - 2009 – ne dezvăluie istoria celor 17 ediţii prin imagini video, fotografii de arhivă şi numeroase obiecte de colecţie: documente, aparatură TV etc.



Bobby Solo, Cliff Richard, Gigliola Cinquetti, Ricky Martin, Amalia Rodrigues, Connie Francis, Massiel, Patricia Kaas, Toto Cutugno, Boy George, Belinda Carlisle, Diana Ross, Tiziano Ferro, Pink, Natalie Imbruglia, Monica Anghel, Proconsul, Paula Seling, Luminita Dobrescu, Razvan Krivach sunt câţiva dintre artiştii cu care ne reîntâlnim la Expoziţia Aniversară Cerbul de Aur 50 de ani, care va putea fi vizitată până la finalul anului.



2018, la 50 de ani de la primul spectacol marca Cerbul de Aur, ne aduce o ediţia aniversară cu prezentatori şi artişti celebri, nume importante ale scenei internaţionale. Astfel, starul italian Gabriel Garko, special guest star al Cerbului de Aur și Iulia Vântur vor fi pe scenă în serile de concurs şi la Gala Festivalului, iar prima seară va fi prezentată de Aurelina Temişan şi Ilinca Avram.



În perioada 29 august-2 septembrie, pe scena Festivalului din Piaţa Sfatului vor urca 18 concurenţi din 15 ţări şi mari arişti care vor susţine recitaluri: Nicole Scherzinger, James Blunt, Amy Macdonald, Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton.



În anul Centenarului, ediţia aniversară a Festivalului va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi un spectacol prezentat de Iuliana Tudor - România Centenar, ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.



Festivalul Cerbul de Aur va fi transmis în direct şi în exclusivitate de TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și TVR HD, în perioada 29 august – 2 septembrie, de la ora 20.30.

Accesul publicului la evenimentul din Piața Sfatului se face începând cu ora 18.45, în fiecare seară de spectacol.



Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.