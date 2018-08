Cele mai importante funcții care fac din telefon un birou mobil

Între un smartphone cu Android de acum 10 ani și unul dintre prezent pot fi trasate câteva similarități. Comparația ar fi mai bună pentru a vedea cât de mult a evoluat telefonul. Dacă în 2008 aveam nevoie de un telefon pe care să stăm mai comod pe internet, de unul care să aibă câteva aplicații de chat și, eventual, de o cameră foto bună pe el, în prezent lista necesităților s-a mărit considerabil.

Din fericire, evoluția din acești 10 ani a însemnat o creștere a performanței și-o scădere a prețului până în punctul în care putem vorbi de un preț corect aplicat tehnologiei. Și cum tehnologia asta e peste tot în jurul nostru, am căutat să văd ce poate face mai mult pentru noi. Sigur, Facebook, Instagram, aplicația de mail sau WhatsApp sunt încă acolo. Dar folosești zilnic o unealtă incredibil de puternică.

„Birou” poate că sună un pic conservator, dar nu lua cuvântul în sens clasic.Fiecare dintre noi lucrează la un birou, fie că scrie ori are mult de citit, fie că lucrează în industrii creative. De la ideea asta am adunat câteva trăsături pe care să le aibă un telefon care îți poate completa fluxul de muncă și de viață.

Hardware. Aici sunt „creierul” și memoria unui smartphone

Autonomia unui telefon este mereu extrem de importantă.

În ultimele două luni am tot folosit un Motorola Moto G6 Plus și pe baza lui am conturat importanța specificațiilor unui telefon. Am ținut însă cont de fiecare dată de preț, pentru că majoritatea oamenilor nu au sau nu doresc să cheltuiască prea mult pe un dispozitiv care, dincolo de mofturi, trebuie să fie util. Am găsit în noul dispozitiv Motorola utilitate într-un pachet rezonabil.

Moto G6 Plus are un ecran de 5,9 inci Full HD+ cu raport de aspect 18:9. Asta înseamnă că este mai alungit și astfel poți vizualiza mai mult conținut. Rezoluția este excelentă, chiar dacă sunt câțiva producători care încearcă să transmită alt mesaj. 2K sau QuadHD sună bine pe hârtie, dar în realitate nu observi diferența.

Sub ecran este un procesor Qualcomm Snapdragon 630 despre care trebuie să știi că are opt nuclee și un consum decent de energie, când raportezi la performanța pe care o livrează. Modelul din România are o memorie RAM de 4 GB și un spațiu de stocare de 64 GB. Cea dintâi îți determină viteza cu care poți lansa aplicații și cu care lucrezi în ele. Cel din urmă, evident, stochează ce ai nevoie.

Tu de cât spațiu de stocare ai nevoie?

Există și la acest capitol o întrecere. Sunt telefoane cu 6 sau 8 GB de memorie RAM și un spațiu cât mai mare de stocare. E o cursă pe care vor s-o câștige cu cifre, dar în folosirea de zi cu zi nu ține atât de mult de cantitatea de RAM, cât ține de optimizarea aplicațiilor și de Android. În ultimul caz, Google a făcut demersuri considerabile de la an la an ca să ai performanță mai ridicată.

Cât despre stocare, dacă 64 GB nu sunt suficienți, poți adăuga un card microSD. E un plus de fiecare dată când consideri că ai nevoie de mai mult.

Motorola Moto G6 Plus se mai remarcă prin două caracteristici extrem de importante: încărcare rapidă prin TurboCharge pentru o baterie de 3.200 mAh (port USB-C) și scanner de amprente. Odată ce-ai trecut de la parola clasică la amprentă, securizarea telefonului trece la un alt nivel. Se reduce, de asemenea, și timpul pe care l-ai investi în deblocare.

Nu în ultimul rând, telefonul are și două camere foto pe spate: 12 megapixeli f/1.7 și 5 MP f/2.2. Și da, poate filma 4K, pentru că deja este un standard de care te poți bucura și pe telefon. Pe față, pentru selfie, e un senzor de 8 MP.

Software. Unde mai simplu e mereu mai bine

Un truc simplu: ții apăsat pe-o aplicație și ai câteva comenzi rapide pentru ea.

Motorola a fost printre primii producători care au susținut Android. La acea vreme experimenta cu o interfață proprie și diverse ajustări ale sistemului. Apoi, în 2013, a trecut la un nivel mai bun: Android original. În 2014, l-am experimentat și eu pe Moto X și era impresionant. În timp ce alți producători încercau o spoială cât mai agresivă, puritatea sistemului de operare de pe acel telefon îți dădea ocazia să te concentrezi pe ce ai tu nevoie.

Aceeași senzație am avut-o și pe Motorola Moto G6 Plus. E un Android curat, cu mici ajustări făcute de producător acolo unde era nevoie, cum ar fi camera foto. Prețuiesc nealterarea sistemului de operare, deoarece, pe lângă simplitate, te asigură că actualizările vor putea fi livrate mai rapid. În fiecare toamnă, Google lansează o nouă versiune de Android. De multe ori beneficiază de opțiuni remarcabile și ai vrea să le ai rapid. Cu cât e mai simplu, cu atât producătorul poate livra mai rapid.

Motorola a pus pe Moto G6 Plus și o aplicație a sa. Se numește Moto și în ea primești sugestii despre cum să conservi energia din baterie (prin oprirea anumitor aplicații) sau cum să folosești mai eficient spațiul de stocare. Printre funcționalitățile pe care le mai oferă se numără și control prin anumite gesturi (de exemplu, poți să activezi lanterna fără să apeși vreo tastă sau poți micșora rapid ecranul ca să ai acces rapid în anumite puncte).

Mai sus spuneam de securizarea telefonului prin scannerul de amprentă. În aplicația Moto ai și Moto Key, o funcționalitate prin care te poți autentifica online pe diverse site-uri prin telefon, prin scanarea amprentei. Astfel, nu trebuie să mai ții minte șiruri dificile de caractere.

De ce ai nevoie, cu adevărat, ca să faci din telefon un birou mobil

Să ai un ecran „spațios”, stocare și securitate. Iată trei caracteristici pentru un „birou” mobil.

După toate aceste specificații hardware și software e necesară și o listă definitivă. De aproape patru ani am folosit constant telefonul, indiferent ce model a fost, pentru procesarea fotografiilor, pentru scris texte și notat idei, pentru filmat și montat diverse clipuri, dar și pentru a ține o organizare a treburilor pe care le am de făcut.

În fiecare caz am apelat la diverse aplicații, cum ar fi Evernote sau Google Docs pentru texte sau VSCOCam și Snapseed pentru poze. Am experimentat și cu diverse jocuri și aplicații de realitate augmentată, dar și unele de productivitate sau chat.