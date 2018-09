Cele mai frecvente mituri legate de vaccinare. Ce spun părinţii în cabinetele pediatrilor

De ce facem atât de multe vaccinuri?

Că pe vremea noastră nu se făceau Ne vaccinăm pentru că acum există aceste vaccinuri pentru că, dacă nu ar fi existat, ne îmbolnăveam şi muream, la fel ca altădată. Vaccinarea reuşeşte să scadă mortalitatea. Altădată mureau jumătate din copiii nou-născuţi.

Pub

De ce se vaccinează la vârstă atât de mică?

Pentru că atunci sistemul imunitar al copiilor este receptiv şi ei se pot îmbolnăvi. Au nevoie de protecţie în primii 2-3 ani de viaţă, apoi îşi capătă o imunitate.

Vaccinul conţine aluminiu şi embrioni morţi

În laptele de mamă există circa 6-10 miligrame de aluminiu pe care îl ia copilul direct din laptele de mamă. Nu se întâmplă nimic. Copilul alimentat la sân este un copil sănătos. Şi în pâinea pe care o mâncăm există aluminiu. Aşa e şi cu vaccinul, conţinutul de aluminiu s-a tot redus, este un stabilizator. O altă temere a unor persoane decidente în familie şi care „ştiu tot“ este că vaccinurile conţin şi introduc în organism tot felul de informaţii negative. „Acesta e unul dintre marile stresuri: că vaccinurile ar conţine embrioni morţi. Şi le explicăm că nici vorba de aşa ceva, că sunt vaccinuri sigure. Discutăm foarte amănunţit lucrurile acestea“.

Când ai vaccinat un copil cu două vaccinuri, ele pot induce bolile. Sau şi cu un vaccin

„A, ai să vezi, peste câţiva ani o să-ţi facă boala, asta auzim la cabinet.

S-a întâmplat, de exemplu, dacă am vaccinat copilul pentru varicelă, cu o singură doză – în mod normal trebuie două doze – dacă apucăm să vaccinăm cu o singură doză şi intră într-o colectivitate, poate face o formă uşoară. Nu mai face complicaţii – encefalită, complicaţii neurologice care sunt de temut. Şi avem şi această discuţie: aaa, am văzut eu că l-a vaccinat prietena mea, pe al ei copil, dar s-a îmbolnăvit.

Da, dar a făcut o formă uşoară“. „Aşa e şi la vaccinarea BCG. De ce să ne vaccinăm, dacă tot avem tuberculoză? Pentru că nu mai faci meningită tuberculoasă sau alte forme severe. De asta te vaccinezi. Să nu faci forme severe care distrug individualitatea, sănătatea, te omoară sau te fac neom“.

De ce au nevoie de rapel dacă sunt sigure?

„Au nevoie pentru că ele au un ciclu. Noi avem un titru de anticorpi, de soldăţei protectori în organism. După mulţi ani şi multe expuneri la îmbolnăviri de care am fost feriţi pentru că eram vaccinaţi şi aveam imunitate, titrul – concentraţia – de anticorpi scade. Ca să putem fi siguri că lucrurile merg bine avem vaccinare din 10 în 10 ani la difterie şi tetanos. Boli care sunt foarte agresive şi nu au tratament“.

Dacă tot nu sunt vaccinuri încontinuu de ce să ne mai vaccinăm?

„Dacă n-am păţit nimic şi uite nu ne-am fost vaccinat luna asta, nu înseamnă că luna viitoare nu poţi să faci rujeolă. Şi am avut astfel de situaţii. Am avut şi un caz clar în care gravida a făcut tuse convulsivă. Nu s-a vaccinat la 10 ani şi nu a acceptat vaccinarea în timpul sarcinii. A făcut şi copilul nou-născut. A făcut de la frăţior care venea din colectivitate. Şi de la tată care nu s-a tratat pentru că a spus că se tratează naturist. La sarcina următoare aceeaşi mamă a făcut gripă. A fost la spital, spitalul a trimis-o înapoi, a făcut toată familia. Bineînţeles, în anul următor am aşteptat ca toţi să se vaccineze pentru gripă. Nu s-a vaccinat nimeni. Şi s-a repetat istoria cu următorul copil, că iar a rămas însărcinată. Şi a venit şi cu următorul copil în aceeaşi situaţie. Şi cu toţi nevaccinaţi.

De ce nu v-aţi vaccinat? Aţi înţeles ce v-am povestit anul trecut şi înainte cu un an? Da. Şi de ce nu v-aţi vaccinat? Păi, nu am avut timp, păi n-am ştiut. Cum n-aţi ştiut? V-am informat? Da, dar ştiţi, m-am luat cu treabă. Şi soţul de ce nu s-a vaccinat ca măcar efectul de cocon, să protejăm copilaşii? A, păi, el nu e de acord cu vaccinarea“.