Cel mai mare dovleac îl veți găsi la Festivalul Bostaniada. Ce alte surprize vă așteaptă

Potrivit organizatorilor, cea mai mare atracție a festivalului sunt expozițiile de bostani și concursul Cel mai mare dovleac. De asemenea, festivalul va fi un loc unde turiștii străini vor face cunoștință cu gastronomia și băuturile tradiționale, vinul nou și folclorul moldovenesc, iar cetățenii Republicii Moldova își vor aminti gustul copilăriei prin plăcintele cu bostan, sucurile de casă și vinul tulburel.

Mai mult, pe 22 septembrie, la Bostaniada 2018, va fi organizat un concert live pe parcursul întregii zile. Vor evolua Vali Boghean, "Trigon", "7 klase", extraordinarii tineri de la Moldovan National Youth Orchestra, Corul “Cantabile”, dar și cele mai talentate colective artistice din raionul Criuleni.

Festivalul Bostaniada a fost lansat în anul 2012 ca un tribut adus agriculturii și agricultorilor și ultimelor roade ale toamnei târzii - dovlecii. Evenimentul are scopul de a promova activitatea producătorilor autohtoni de dovleci, dar și alte produse agricole autohtone. Festivalul mai promovează turismul rural, bucatele din dovleac și cele mai cunoscute bucate tradiționale, meșteșugăritul și arta populară.

Evenimentul este organizat sub egida Proiectului „Discover the routes of life”. Partenerii strategici ai festivalului sunt Ambasada Suediei în Republica Moldova și Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova implementat de către Chemonics International. Partener general al evenimentului este Consiliul Raional Criuleni.

Biletele au fost puse în vânzare pe iTicket https://iticket.md/event/bostaniada-2018 .

Mai multe informații găsiți pe pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/bostaniada/

Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați:

email: bostaniada2018@gmail.com

tel: 069945348 - Diana Renchici