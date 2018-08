Ce mai face Viorel? Sora regizorului vine cu detalii despre starea lui Viorel Mardare și decizia privind tratamentul

"Pentru că messengerul meu e roșu și printre discuțiile purtate cu mai multe clinici din afară (Germania, Israel, Austria, Elveția, Italia, SUA; se pare că am și decis una la care să mergem) nu prea am timp să răspund tuturor, o fac aici.

Întrebarea de bază: Ce mai face Viorel?

Răspunsul lui: Beau smoothie, patentat „Posmotrel", din troscot și pătrunjel.

Deci starea de spirit o vedeți. Toată dragostea și gândurile voastre bune îl ajută, să știți!

PS: Pentru ca Viorel să fie mai bine, trebuie să urmeze un tratament de ultimă generație (tot ce e mai nou și mai bun în lumea medicală). Revenim în cel mai scurt timp cu mai multe detalii.

Vă mulțumim că sunteți alături”, a scris sora lui Viorel Mardare.

Amintim că săptămâna trecută pritenii, rudele, dar și oameni care nu îl cunosc personal pe Viorel Mardare s-au solidarizat și au adunat în timp record peste 107 mii d euro, necesari pentru tratamentul de cancer, depistat de medicii din Germania.

Prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.