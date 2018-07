„Casa Presei”, fără presă. Clădirea va trece în subordinea unei direcții din cadrul Guvernului

„Întreprinderea de Stat Complexul „Casa Presei” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu instituția publică „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, potrivit proiectului de hotărâre, supus dezbaterilor publice.



În opinia președintelui în exercițiu al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova (UJM), Valeriu Saharneanu, proiectul de hotărâre elaborat recent ar avea drept scop să alunge toate instituțiile media din acest sediu, ca ulterior să fie privatizat. „Eu cred că se pregătesc pentru a scoate de pe frontispiciu sigla „Casa Presei” și pe urmă să vândă clădirea. Este un cartier bănos, unde se poate dezvolta o afacere prosperă. Proiectul de hotărâre demonstrează că statul a pus capac pe presa liberă din Republica Moldova. Noi am ajuns la o atitudine a autorităților față de presă sub nivelul pe care îl avea administrația sovietică”, ne-a declarat Valeriu Saharneanu.



Uniunea s-a aflat timp de mai mulți ani în litigiu cu administrația „Casa Presei”. În martie 2017, UJM a fost obligată să părăsească sediul pe care îl deținea aici.



Inițiativa de a schimba statutul „Casei Presei” îi îngrijorează pe conducătorii unora din puținele instituții de presă care au mai rămas în această clădire. Directorul Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică, nu exclude că noii administratori ar putea să majoreze din nou taxa de chirie, după ce aceasta a fost ridicată la începutul anului. „Într-o țară normală n-ar trebui să ne afecteze, dar în Republica Moldova ar putea. De exemplu, tarifele au fost deja majorate, pe neașteptate, cu 30%, la începutul anului curent. Care le va fi mintea și calculele noilor gestionari, mi-e frică să mă gândesc”, a declarat Valeriu Vasilică pentru Media Azi.



Potrivit directorului IPN, presa și așa a rămas foarte puțină în „Casa Presei”. „Sunt câteva redacții, dintre care o parte, fiind întreținute de la buget, închiriază spații în condiții preferențiale. Doar în ultimele luni, câteva redacții au plecat de aici”, susține Valeriu Vasilică.



Pe de altă parte, administrația săptămânalului „Florile Dalbe”, instituție fondată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, speră să fie scutită de taxa de chirie. „Pe noi nu ne afectează, dimpotrivă, ca instituție publică sperăm să obținem de la Direcție un preț mai mic, sau chiar să fim scutiți de plata pentru chirie”, ne-a comunicat directorul săptămânalului, Ion Anton.



Această modificare face parte din etapa a doua a restructurării administraţiei publice centrale de specialitate și are drept scop „asigurarea administrării eficiente a patrimoniului de stat”, se menționează în nota de argumentare a proiectului, elaborat de Centrul de Implementare a Reformelor.



Inițiativa presupune și disponibilizări de personal, dar datele exacte vor fi stabilite de conducerea Direcției, care le va prezenta Cancelariei de Stat. După finalizarea reorganizării, Cancelaria de Stat va elabora şi va prezenta Executivului metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului.