Cartea jurnalistului Bob Woodward despre Trump a fost vândută în peste un milion de exemplare

Cartea jurnalistului de investigaţii Bob Woodward despre preşedinţia lui Donald Trump, ''Fear: Trump in the White House'', s-a vândut în 1,1 milioane de exemplare, stabilind un record de vânzări în prima săptămână de la lansare pentru editura Simon and Schuster.