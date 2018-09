Cardi B și Drake, în fruntea nominalizărilor la American Music Awards

Regretatul artist XXXTentacion, împuşcat mortal într-un aparent jaf în Florida în luna iunie, a obţinut două nominalizări, la categoriile cel mai bun tânăr artist şi cel mai bun album soul/R&B pentru materialul său discografic de debut ''17''.



Pe lista de nominalizări alcătuită în urma voturilor fanilor se mai află cântăreaţa de origine cubaneză Camila Cabello, cu cinci nominalizări, inclusiv la categoriile cel mai bun tânăr artist şi cel mai bun artist de sex feminin, Bruno Mars, cu patru nominalizări, şi artistul hip-hop Post Malone, cu şase nominalizări.



Trupa de băieţi BTS a devenit prima formaţie coreeană nominalizată la American Music Award şi va concura la categoria "favorite social artist".



Beyonce şi Ariana Grande au câştigat fiecare câte o singură nominalizare, pentru cel mai bun turneul al anului alături de soţul său, Jay-Z, respectiv la categoria "favorite social artist". Rihanna are, de asemenea, o singură nominalizare la categoria cel mai bun artist de sex feminin soul şi R&B.



Kanye West, care şi-a lansat albumul de succes "Ye" în luna iunie după ce a făcut valuri cu mai multe postări pe Twitter, nu a primit nicio nominalizare.



La categoria artistul anului, Drake va concura cu Taylor Swift, Post Malone, trupa rock Imagine Dragons şi cantautorul britanic Sheeran.



Artista rap din New York Cardi B, care a avut un an plin de succese cu hituri precum ''Bodak Yellow'' sau ''Finesse'', în care cântă alături de Bruno Mars, va concura pentru cel mai bun artist tânăr şi cel mai bun artist de sex feminin, la categoriile pop şi rap.



Sheeran şi Post Malone au obţinut şase nominalizări fiecare, în timp ce Swift are patru propuneri, inclusiv la categoriile cel mai bun turneu şi cel mai bun album pop pentru discul ''Reputation''.