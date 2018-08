Canada: Stare de urgență în Columia Britanică, din cauza incendiilor de pădure

Starea de urgenţă, în vigoare pentru o perioadă de 14 zile şi care poate fi reînnoită, acoperă întreaga provincie din vestul Canadei şi are drept scop o mobilizare mai bună a resurselor pentru a lupta împotriva incendiilor şi a asigura siguranţa populaţiei.



"Siguranţa este prioritatea noastră şi cum ne aşteptăm ca incendiile să se extindă, această măsură are drept scop să ne asigurăm că Columbia Britanică are acces la toate resursele necesare", a declarat ministrul securităţii publice, Mike Farnworth.



Provincia s-a confruntat în 2017 cu un sezon de incendii foarte distructiv. Ea s-a aflat în stare de urgenţă timp de zece săptămâni, între 7 iulie şi 15 septembrie, iar incendiile au distrus peste un milion de hectare, o cifră fără precedent în provincie.



La data de 14 august, 566 de incendii de pădure erau active în provincie, mobilizând 3.773 de pompieri, dintre care unii veniţi din Australia, Noua Zeelandă şi Mexic. Nu mai puţin de 29 de măsuri de evacuare, care afectează circa 3.000 de persoane, sunt în vigoare.



Guvernul federal a răspuns la solicitarea de ajutor a provinciei şi urmează să trimită circa 200 de militari ca întăriri în zilele următoare.



Vremea caldă şi uscată care afectează Canada, la fel ca o bună parte din emisfera nordică, a provocat incendii şi în nordul provinciei Ontario, unde un pompier venit din provincia Alberta şi-a pierdut viaţa în iulie luptând cu flăcările.