Big Band-ul Radio România și Orchestra Operei din Brașov dau tonul Festivalului Cerbul de Aur

„Este o mare bucurie pentru mine să particip, în calitate de dirijor și orchestrator, alături de Andrei Tudor, la Festivalul Internațional Cerbul de Aur. Sunt fericit că am astfel ocazia de a continua tradiția participării la Festival a Orchestrei Radio, tradiție începută în anii '60 când dirijor era Sile Dinicu”, a declarat maestrul Ionel Tudor. „Anul acesta, voi urca pe scena festivalului un ansamblu format din cei mai buni instrumentiști profesioniști din țară, membri ai Big Band-ului Radio România alături de Orchestra Operei Brașov. Sperăm să oferim publicului momente frumoase, clipe de emoție și de bucurie!”, mărturisește cunoscutul dirijor.



Ansamblul va interpreta peste 30 de piese, acompaniind concurenții, artiștii români din prima seară a Festivalului, dar și pe celebrul violinist și compozitor Edvin Marton. Orchestrațiile sunt semnate de cei doi dirijori - Ionel Tudor și Andrei Tudor - și de Simona Strungaru, orchestrator și vor cuprinde inclusiv genericul evenimentului.



„Suntem onorați să participăm la Festival într-un moment special – 50 de ani de la prima ediție a Cerbului de Aur, 65 de ani de la înființarea Operei din Brașov și o sută de ani de la Marea Unire din 1918. Alături de colegii din Big Band-ul Radio, sub bagheta dirijorilor Andrei și Ionel Tudor, vom oferi publicului și telespectatorilor un spectacol al muzicii de calitate”, a declarat Ovidiu Mezei, Director al Operei din Brașov.



Hituri românești în concursul internațional de interpretare

Ca de fiecare dată, concurenţii trebuie să interpreteze şi o melodie românească. Anul acesta, cei 18 finaliști ai concursului vor cânta piese care au scris istorie pe scena Cerbului și dincolo de ea. Printre piesele care se vor auzi anul acesta în Piaţa Sfatului din Braşov se numără „Dau viața mea pentru o iubire”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Of, inimioară”, „Dincolo de nori”, „Cât de frumoasă ești”, „Spune-mi”, „Copacul” sau „Oameni”.

Vor fi abordări inedite, interpreți din 15 țări încercând să impresioneze juriul cu o piesă din repertoriul propriu dar și cu cea din repertoriul românesc, pregătită special pentru concursul internațional de interpretare.



Anul acesta, la jumătate de veac de la prima ediţie a Cerbului de Aur, pe scena Festivalului vor susţine recitaluri Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, James Blunt, Amy Macdonald, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton și vedeta Galei, Nicole Scherzinger.



Secţiunea concurs a Festivalului, va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 ţări vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii.



Desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente.



Biletele pentru Festival sunt disponibile pe site-ul Eventim şi în reţeaua partenerilor săi: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas.



Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate la TVR 1 şi TVR Moldova.