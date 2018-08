Beyonce vrea ca siluetele cu forme generoase să fie mai bine acceptate

Cântăreaţa a pozat pe coperta numărului pe luna septembrie al revistei Vogue, fără machiaj, fără extensii capilare şi fără perucă. "Cred că este important pentru femei şi pentru bărbaţi să vadă şi să aprecieze frumuseţea trupurilor naturale", a declarat artista într-un text care însoţeşte pictorialul ce îi este dedicat şi care a fost publicat în prestigioasa revistă de modă americană.



Beyonce, soţia rapperului Jay-Z, îşi aminteşte că a dorit să slăbească foarte repede după naşterea primului copil al cuplului, Blue-Ivy, în ianuarie 2012. Vorbind pentru prima dată în mod public despre naşterea în iunie 2017 a gemenilor ei, Rumi şi Sir, Beyonce a dezvăluit în acelaşi text că sănătatea ei a fost periclitată de operaţia prin cezariană suferită cu acea ocazie şi că a fost nevoită să rămână în pat, după naştere, timp de o lună.



După naşterea gemenilor, cântăreaţa avea o greutate de 99 de kilograme şi spune că a avut "nevoie de mult timp" pentru a-şi reveni după acea operaţie. "În timpul convalescenţei, am învăţat să mă iubesc pe mine însămi şi să am grijă de mine, să îmi accept formele rotunde. Am acceptat ceea ce corpul meu voia să fie", a spus vedeta americană.