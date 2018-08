Avocații Karinei Țurcan, moldoveanca arestată la Moscova, încearcă să o scoată din închisoare. Instanța le-a interzis însă copierea documentelor din dosar

„Principalul argument este că documentele care au fost prezentate instanței nu confirmă validitatea suspiciuni de comiterea a infracțiunilor, respectiv primirea anumitor documente și transmiterea lor către o altă destinație“, a declarat Pavlov, pentru rbc.ru .



Avocații se plâng, totodată, că instanța din Moscova le-a interzis copierea materialelor din dosar, chiar dacă acestea nu sunt secrete, iar acest lucru le complică și mai mult munca, scrie hotnews.ro.



Karina Ţurcan, femeia originară din Republica Moldova și care a fost arestată în 15 iunie în Rusia, este suspectată că a transmis informații secrete României, în spatele căreia s-ar putea afla Statele Unite , legate de livrările de energie către Crimeea și teritoriile separatiste pro-ruse din estul Ucrainei.



Karina Țurcan este acuzată că a furnizat informații "asupra negocierilor pentru livrările de electricitate către Crimeea și republicile din Donbas", a precizat cotidianul RBK, care citează o sursă din serviciile rusești de securitate.



"Am primit informații din partea informațiilor externe rusești, potrivit cărora cineva transmitea informații României, membră a NATO, în spatele căreia s-ar putea afla Statele Unite", a declarat această sursă, care o acuză pe Țurcan că se află la originea acestei scurgeri de informații.



Acest lucru "a durat peste un an", a indicat sursa citată, care subliniază că Țurcan "avea contacte cu toți înalții funcționari ruși din Ucraina". Karina Țurcan transmitea "informații politice despre cine lucra cu noi (Rusia, n.r.) în Ucraina, Coreea de Nord, Crimeea și alte regiuni unde furnizăm electricitate, care cooperează, care refuză, cu cine discutăm, care sunt problemele, strategiile", a adăugat această sursă.



Președintele rus Vladimir Putin este "desigur" la curent cu acest dosar, a declarat într-o conferință de presa purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, fără a face alte comentarii.



Karina Țurcan nu mai are cetățenia modovenească din 2016, potrivit unui decret semnat de președintele de atunci al Moldovei, Nicolae Timofti. Decretul poate fi consultat pe site-ul ambasadei Moldovei din Germania (sursa - unimedia.md). Măsura arestării preventive a fost luată de Tribunalul din Lefortovo, în urma cererii procurorilor. Ţurcan va sta în arest până pe 13 august.



Inter RAO este una dintre cele mai mari companii de stat în energie din Rusia. Aceasta este condusă de Boris Kovalciuk, fiul lui Iuri Kovalciuk, principalul acționar al Rossia Bank și un apropiat al lui Vladimir Putin, potrivit Reuters. Iuri Kovalciuk, cu o avere estimată la 1.4 miliarde de dolari, a fost pe lista cetățenilor ruși supuși sancțiunilor SUA, fiind prezentat drept consilierul și „casierul lui Putin”.



Potrivit site-ului companiei ea este născută în 1974, în 1999 a absolvit Universitatea Liberă Internațională din Moldova, specialitatea „Drept economic“. Țurcan se ocupa în cadrul companiei de supravegherea operațiunilor legate de exportul și importul de energie electrică, Inter RAO fiind singurul furnizor autorizat pe piețele din China, Finlanda și Țările Baltice. Între 2011 și 2012, Țurcan era șefa divizilor „Europa” și Moldova, Ucraina și România, în perioada 2010 -2011. În raportul anual al Inter RAO pentru anul 2017 se menționează că Țurcan este un cetățean rus și deținea și acțiuni la companie.