Aurelian Temişan şi Ilinca Avram prezintă prima seară a Festivalului Cerbul de Aur

„De la ultima ediţie a Cerbului din 2009, pe care de altfel am prezentat-o, iată-ne în 2018, la ediţia jubiliară. Către cine va pleca Cerbul? Va rămâne undeva în România, va pleca în Europa sau într-un alt colţ al lumii? Nu ştim. Ştim doar că, în perioada 29 august – 2 septembrie, ne vedem în Piaţa Sfatului, la Cerbul de Aur”, ne anunţă Aurelian. „Pe 29 vă dau întâlnire direct de pe scenă pentru că voi fi la cârma prezentărilor. Aşadar, ne vedem pe scenă, la seara de deschidere a Cerbului!”.



Om de televiziune, dar pasionată şi de muzică, Ilinca debutează pe scena din Piaţa Sfatului la braţul lui Aurelian Temişan, aflat la a doua experienţă ca prezentator al prestigiosului Festival.



„Este o onoare pentru mine să dau start evenimentului anului din Piaţa Sfatului, alături de Aurelian Temișan. Este un eveniment istoric ce marchează 50 de ani de la prima editie, dar şi Centenarul Marii Uniri”, spune Ilinca. „Este şi o mare responsabilitate, având în vedere că doar două basarabence au mai prezentat Cerbul de Aur, acestea fiind marea actriţă Stela Popescu şi inegalabila Anastasia Lazariuc. Va fi o seara memorabilă pentru mine! Vă aşteptăm cu drag în data de 29 august la Braşov, la un spectacol de gală! Ne vedem acolo!”, încheie Ilinca.



Ediţia aniversară debutează pe 29 august, cu o seară de gală dedicată artiştilor care au marcat evenimentul de la Braşov, primul şi cel mai mare Festival Internaţional de interpretare din România. Prima seară este o sărbătoare a laureaţilor Festivalului, de la Luminiţa Dobrescu, primul artist român care a câştigat Marele Trofeu, la Paula Seling, Corina Chiriac sau Răzvan Krivach.



Pe 29 august, publicul din Piaţa Sfatului şi telespectatorii TVR se vor reîntâlni cu piesele rămase în memoria Festivalului, organizatorii pregătind un potpuriu cu melodiile care le-au adus artiștilor premii la Festival: „Say something”, „Dau viaţa mea pentru o iubire”, „Cerul”, „Of, inimioară”, „Spune-mi”, „Inimă, nu fi de piatră”, „Je t’aime”, „Noapte caldă” şamd.



În prima seară vor susţine recitaluri: Gigliola Cinquetti - câştigătoare marelui Trofeu Eurovision Song Contest 1964 şi invitată la a doua ediţie a Cerbului de Aur, în anul 1969, Andra - laureată a ediţiei din 2005, interpretul de fado Paulo Braganza şi trupa The Humans.



Anul acesta, la jumătate de veac de la prima ediţie a Cerbului de Aur, pe scena Festivalului vor susţine recitaluri Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, James Blunt, Amy Macdonald, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton și vedeta Galei, Nicole Scherzinger.



Secţiunea concurs a Festivalului, va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 ţări vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii.



Desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente.



Biletele pentru Festival sunt disponibile pe site-ul Eventim şi în reţeaua partenerilor săi: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas.



Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate la TVR 1 şi TVR Moldova.