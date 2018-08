Aur și argint pentru elevii Heritage la World Scholar’s Cup, în Barcelona. Moldova a fost reprezentată în premieră la prestigiosul concurs internațional

Nicu Crivoi, Bandars Jamous și Tomas Barcar sunt cei trei elevi Heritage care ne-au reprezentat la World Scholar’s Cup. Pentru a ajunge la Barcelona, ei s-au calificat în urma Rundei Regionale WSC, găzduită în luna martie de Heritage, unde au concurat cu elevi din școlile Moldovei.

Bogdanka Adamu, director, Școala Internațională Heritage: „Elevii Heritage au intrat într-o competiție riguroasă de clasă mondială, care le-a testat talentul pentru dezbateri, abilitățile academice și de gândire. Ne bucurăm că am creat o echipă care a început de la zero și a crescut în doar câteva luni. Satisfacția noastră constă nu doar în faptul că am găzduit, dar și că am pregătit mai multe echipe pentru evenimentul regional organizat la Heritage, reușind să organizăm o echipă care să reprezinte școala și țara noastră la Runda Globală de la Barcelona. Reprezentanții Heritage vor deveni antrenori și modele pentru următoarea serie de concurenți, pe care școala intenționează să-i pregătească încă de la începutul următorului an școlar. Heritage va continua să exploreze evenimente academice care să permită elevilor să-și aplice abilitățile și să concureze cu elevi din alte țări.”

În cadrul celor 4 probe ale concursului global echipa Heritage a demonstrat o pregătire temeinică, spirit de echipă și abilitatea de a-și exprima fluent și argumentat opiniile în limba engleză. Găsind argumente solide pentru a convinge juriul că diplomația online este mai eficientă decât cea clasică și cât de importantă este toleranța într-o societate modernă, ei au devenit învingători în două dezbateri dintre cele trei organizate. Chiar dacă a fost dificilă, nici proba de cultură generală nu i-a intimidat și echipa Heritage a obținut o medalie de argint. La proba de scris colectiv elevii au avut nevoie de multă forță de convigere și au reușit să-și apere punctele de vedere. Cea mai importantă probă a competiţiei – Scholar’s Bowl – a fost un triumf pentru elevii de la Heritage, care au obținut trei medalii de argint. Diversitatea și spiritul competitiv al participanților i-au impresionat pe elevii din Moldova, care au avut ocazia, în premieră, să participle la un concurs organizat la acest nivel.

Nicu Crivoi, elev în clasa a 7-a, Şcoala Internaţională Heritage: „Participarea la acest concurs este o ocazie foarte bună de a învăța despre alte culturi, deoarece cunoști mulți oameni interesanți din alte țări. În același timp, este foarte mult de lucru, pentru că trebuie să cauți informații din diferite surse, pentru a te prezenta mai bine decât ceilalți. Vreau să mulțumesc școlii mele, Heritage, pentru că îmi oferă oportunitatea de a învăța într-o școală cu adevărat internațională, sunt recunoscător pentru pregătirea pe care mi-a oferit-o pe parcursul întregului an și pentru șansa de a mă prezenta la această competiție.”





WSC nu presupune doar evenimente academice – la Cultural Fair și Scholar’s Ball participanții au avut posibilitatea să cunoască tradițiile, cultura, dar și distracțiile altor țări. World Scholar’s Cup a însemnat pentru elevii de la Heritage și posibilitatea de a-și lega prietenii internaționale. Un grup de adolescenți veniți din Emiratele Arabe Unite i-a surprins pe elevii de la Chișinău prin cunoștințele lor despre Moldova și istoria țării noastre.

Rose Moran, profesoară de limbă engleză, Şcoala Internaţională Heritage: „I-am însoțit pe elevi la Barcelona, unde, în timp ce elevii susțineau probele, noi, profesorii, jurizam performanțele altor elevi. Echipa Heritage a reprezentat școala exact așa cum ne-am așteptat – suntem foarte mândri de reușitele lor. Elevii noștri au fost inspirați de cunoștințele și standardele academice impresionante ale concurenților, iar acum sunt mai motivați și nerăbdători să participe la următoarea ediție a competiției.”

Şcoala Internaţională Heritage a început deja pregătirile pentru găzduirea următoarei ediţii a „World Scholar’s Cup” – un eveniment mai grandios, cu mai mulţi participanţi şi mai distractiv pentru elevi.

