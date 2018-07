Au fost descoperite originile olăritului

Savanţii au ajuns la această concluzie după ce au examinat 800 de vase, reprezentând unul dintre cele mai ample studii de acest fel, concentrându-se pe Japonia - o ţară recunoscută ca fiind printre primele regiuni unde a apărut această îndeletnicire, scrie Science Daily.

Studiul care a durat 3 ani, publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, arată că vasele erau folosite de vânători-culegători pentru a depozita şi a procesa peştele, la început somon, dar apoi o varietate mai mare de peşte şi alte animale marine, atât de apă sărată, cât şi de apă dulce.

Oamenii de ştiinţă susţin că această asociere a rămas la fel de strânsă chiar şi după încălzirea climatică.

Echipa a putut determina rolul vaselor cu ajutorul analizelor chimice ale compuşilor organici care au rămas prinse în lut, în ciuda faptului că au stat îngropate circa 10.000 de ani.

Mostrele analizate sunt printre cele mai vechi găsite şi datează din Pleistocenul târziu - o perioadă în care strămoşii noştri trăiau în condiţii glaciare - până în perioada premergătoare în care clima s-a încălzit până aproape de temperaturile actuale.

De asemenea, studiul aruncă o nouă lumină cu privire la felul în care vânători-culegători procesau şi consumau mâncăruri în această perioadă, scoţând la iveală şi „rezistenţa la un climat vitreg al poporului Jōmon din Japonia”, a precizat Alex Lucquin.