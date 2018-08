Asia Argento, una dintre vocile din #MeToo, ar fi plătit când a fost acuzată de agresiune sexuală

La puţin timp după ce acuzaţiile actriţei au devenit publice, Asia Argento a făcut o înţelegere prin care a plătit 380.000 de dolari celui care o acuza pe ea însăşi de agresiune sexuală. Jimmy Bennett, un tânăr actor şi muzician rock, afirma că Argento l-a agresat sexual într-o cameră de hotel cu ani în urmă, când el abia împlinise 17 ani, arată New York Times.

Acuzaţiile şi înţelegerea asupra sumei plătite sunt susţinute de documente care au ajuns la publicaţia americană alături de o fotografie care îi înfăţişează pe cei doi în pat în mai, 2013. Înţelegerea include şi cedarea drepturilor pentru fotografie către Asia Argento.

Pub

Ultimele detalii ale înţelegerii, inclusiv un calendar de plăţi, au fost trimise actriţei de avocata acesteia care numea suma un "ajutor pentru dl. Bennett".

Jimmy Bennett a interpretat rolul fiului actriţei în "Săraca inima mea/ The Heart Is Deceitful Above All Things", peliculă lansată în 2004. Născut în 1996, Bennett a avut primele roluri la şapte ani, când a început să fie voce pentru desene animate şi a jucat în reclame. Ulterior a apărut alături de Bruce Willis, în "Ostaticul/Hostage" (2005) şi în ”Firewall - Program de protectie/ Firewall” (2006), cu Harrison Ford. În ultimii ani, Bennett s-a concentrat asupra unei cariere muzicale.

Asia Argento şi-a început cariera cinematografică la nouă ani, când a fost distribuită într-un film de Sergio Citti. Relaţia cu tatăl, regizorul Dario Argento, nu a fost niciodată în termeni buni, iar activitatea în faţa camerei a dublat-o, încă de la început, cu experienţe regizorale.

În octombrie 2017 l-a acuzat pe producătorul Harvey Weinstein de agresiune sexuală, devenind una dintre cele mai vizibile personalităţi din campania #MeToo, care este legată de dezvăluirea cazurilor de abuz sexual. Potrivit actriţei, Weinstein a violat-o la Cannes când aceasta avea 21 de ani. După publicarea dezvăluirilor a afirmat că scandalul i-a adus deservicii, simplificând ceea ce i s-a întâmplat.

Fostul ei soţ, celebrul chef Anthony Bourdain, care a ajutat-o pe tot parcursul scandalului, s-a sinucis în luna iunie.