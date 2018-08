Apple intenționează să lanseze un nou MacBook low-cost

Grupul american Apple Inc va lansa la finele acestui an un nou laptop low-cost şi o versiune îmbunătăţită a desktop-ului Mac mini destinat profesioniştilor, au declarat pentru Bloomberg surse din interiorul companiei, scrie agerpres.ro.

Noul laptop va avea un aspect similar cu actualul MacBook Air, dar va avea rame mai subţiri în jurul ecranului. Display-ul va fi unul de 13 inchi cu o rezoluţie mai mare de tip "Retina", utilizat de Apple şi pentru alte produse, au precizat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul pentru că produsul este încă în stadiul de dezvoltare.



Actualul MacBook Air, care costă 1.000 de dolari, rămâne singurul laptop Apple cu ecran cu o rezoluţie mare. MacBook Air a fost îmbunătăţit anul trecut un procesor mai rapid, dar nu a suferit o revizuire majoră de mai mulţi ani.



Laptop-ul cu o diagonală de 12 inchi MacBook lansat în 2015 era considerat un înlocuitor pentru MacBook Air, dar preţul său de pornire de 1.300 de dolari îl face inaccesibil pentru unii consumatori. Noul MacBook Air va fi destinat consumatorilor care caută un computer Apple mai ieftin, dar şi şcolilor care deseori cumpără laptopuri în număr mare.



În mod frecvent Apple lansează noi computere Mac în luna octombrie, de obicei după introducerea unui nou telefon iPhone. Anterior sursele au informat că în toamna a acestui an Apple vrea să lanseze trei noi telefoane iPhone, ceasuri Apple Watches cu ecrane mai mari şi un nou iPad Pro.



Tot la finele acestui an, Apple intenţionează să lanseze prima versiune îmbunătăţită a desktop-ului Mac mini. Acesta este un desktop Mac care nu include un monitor, tastatură sau mouse, dar costă aproximativ 500 de dolari. Computerul este popular în rândul dezvoltatorilor de aplicaţii şi managerilor de ferme de servere. Pentru modelul din acest an, Apple se va concentra în special pe aceşti utilizatori profesionişti, cu noi procesoare şi unităţi de stocare care este posibil să ducă la creşterea preţului produsului comparativ cu versiunile precedente.



Pe lângă noile modele Mac, Apple se pregăteşte să lanseze şi macOS Mojave, o nouă versiune a sistemului de operare pentru Mac, care include noutăţi precum posibilitatea de a rula aplicaţii de tip Apple News.