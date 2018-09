Apple și-a prezentat noile telefoane: iPhone Xs, Xs Max și iPhone Xr

Noile telefoane devin, de departe, cele mai bune pe care le poate oferi Apple în acest moment. Zvonurile pe care le-am tot auzit în ultima vreme despre noile iPhone Xs și Xs Max nu au fost deloc departe de adevăr, scrie playtech.ro.

iOS 12 va fi lansat pe 17 septembrie. macOS Mojave va fi lansat pe 24 septembrie. Mai sunt noutăți pentru boxa HomePod și pentru Apple TV. Actualizare vine pe 17 septembrie.

Pub

Prețuri:

iPhone Xs: începe de la 1.000 de dolari cu 64, 256 sau 512 GB spațiu de stocare. Precomenzi din 14 septembrie, livrări din 21 septembrie.

iPhone Xs Max: începe de la 1.100 de dolari cu 64, 256 sau 512 GB spațiu de stocare. Precomenzi din 14 septembrie, livrări din 21 septembrie.

iPhone Xr: începe de la 750 de dolari cu 64, 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Precomenzi din 19 octombrie, va fi livrat din 26 octombrie.

Rămân la vânzare: iPhone 7 la 500 de dolari, iPhone 8 la 600 de dolari.

iPhone Xr, pe scurt: culori, procesor nou și puternic, cameră bună, ecran mare, Face ID și design similar iPhone X.

Bateria ține cu o oră și jumătate mai mult decât iPhone 8 Plus ceea ce e o performanță. Acesta va fi telefonul cu care va concura, dar și cu 7 Plus sau 6s Plus.

Apple copiază pentru iPhone Xr o funcționalitate de la Google Pixel. Cu o singură cameră poate defocaliza fundalul fix cum face Pixel 2. Totuși, pentru utilizatori iPhone va fi o opțiune bună. Sigur, la fel ca aceasta, sunt multe opțiuni pe care Android le-a avut, dar nu le-a fructificat.

iPhone Xr e o versiune de telefon pentru cine încă n-a făcut upgrade la modele mai noi. Prețul va fi un factor extrem de important.

iPhone Xr are același procesor A12. Totodată, are doar o cameră foto de 12 megapixeli și folosește Face ID ca pe iPhone X. Diferența e că ecranul e un LCD de 6,1 inci Liquid Retina și e mai mic decât iPhone 8 Plus (5,5 inci).

iPhone Xr e foarte colorat, e fabricat din aluminiu și sticlă și vine să înlocuiască iPhone 8, dar cu design de iPhone X. Are o singură cameră, așa cum au fost zvonurile, și va fi cel mai ieftin. Are ecran LCD.

iPhone Xs Max e cât un iPhone 8 Plus, diferența e că are un inci în plus la ecran.

iPhone Xs și iPhone Xs Max vin cu opțiune de 512 GB spațiu de stocare. Deocamdată, schimbările sunt destul de mici. Al treilea senzor foto pentru Xs Max lipsește, așa cum bănuiam. Totuși, culori noi, procesor mai bun și un ecran imens pentru un iPhone.

Telefoanele au și procesor nou pentru foto și video. Procesorul grafic are patru nuclee.