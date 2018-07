Andrei Popov explică cum au votat europarlamentarii Rezoluția PE: Nu a fost adoptată pe criterii politice

Andrei Popov scrie că majoritatea celor care au votat pentru Rezoluția PE sunt din alte fracțiuni europene decât Partidul Popular European.

"1. Textul rezoluției adoptate in plen - cu 343 de voturi “pentru”, 35 “contra” si 160 “abtineri” - a fost propus spre votare de catre 5 din cele 8 grupuri parlamentare existente in Parlamentul European. Acest demers consolidat a fost posibil dupa ce reprezentantii mandatati ai celor 5 grupuri au negociat documentul respectiv in sedinte speciale din 3 si 4 iulie si au convenit asupra unui text comun.

2. Din cei 343 deputati care au votat "pentru" doar 146 au fost din partea Partidului Popular European, restul de 197 - deci majoritatea din cei care au votat “pentru”- au fost din alte 6 fractiuni non-PPE.

3. Din cele 8 grupuri existente in Parlamentul European pentru adoptarea Rezolutiei NU au votat doar deputati dintr-un singur grup - Europa Natiunilor si Libertatilor (EFN). Acesta este cel mai mic grup din PE care reuneste 36 de deputati de extrema dreapta, nationaliste si anti-UE, dintre care 20 sunt din partidul lui Marine le Pen.

4. Daca ne uitam la cei 35 deputati care au votat "impotriva" vom observa ca jumatate din acestia (18) vin anume din acest grup radical si marginal care este impotriva proiectului UE. De fapt ei vor chiar daramarea proiectului UE si nu este intamplator ca cel mai fidel prieten (si sponsor) al acestui curent este Rusia. Iata acesti deputati marginali au constituit grosul votului “impotriva” rezolutiei pe Moldova.

5. Totodata, vom observa ca din cele mai importante si numeroase 5 grupuri parlamentare - care insumeaza in total 601 de deputati - "contra" rezolutiei au votat doar... 3 deputati din grupul Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor dintre care 2 fiind deputati din grupul PSD/Romania.

6. Cu toate ca, intr-adevar, cel de-al doilea ca pondere si influenta grup din Parlamentul European - Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor a decis sa se abtina de la votarea rezolutiei, nefiind de acord cu propunerea suspendarii asistentei macrofinanciare, totusi 12 din deputatii sai au votat "pentru". In cadrul dezbaterilor din plen toti vorbitorii din partea acestei fractiuni au condamnat decizia de anulare a alegerilor din Chisinau, iar influentul deputat social-democrat german Knut Fleckenstein a numit-o drept una "absolut scandaloasa" si "categoric inacceptabila".

7. Mai mult decat atat, la sfarsitul dezbaterilor, Federika Mogherini, Inaltul Reprezentant UE pentru politica externa si de securitate, a vorbit foarte transant si a prezentat argumentele de ce la nivelul Comisiei Europene a fost luata decizia de a suspenda acordarea asistentei macrofinanciare. Or, dna Mogherine, desi nu este deputat si nu a vorbit direct despre rezolutie, este tot reprezentanta Aliantei Socialistilor si Democratilor si in calitatea sa de Vicepresedinte al Comisiei Europene este chiar cel mai inalt reprezentant al acestei familii politice in Executivul UE.

In contextul celor mentionate, pare pur si simplu ridicola si lipsita de orice baza afirmatia unora ca Rezolutia ar fi fost nu doar votata doar de PPE pentru a pedepsi guvernarea, dar si ca in genere aceasta ar fi fost rezultatul activitatii de lobby din partea liderilor opozitiei pro-europene", a explicat Andrei Popov.

Amintim că Parlamentul European a aprobat o Rezoluție, ca urmară a ultimelor evenimente care au avut loc la Chișinău, în special, invalidarea alegerilor locale din capitală.

În Rezoluție, europarlamentarii îndeamnă Comisia Europeană "să suspende orice plăți prevăzute de asistență macrofinanciară (AMF) pentru Moldova" și, totodată, "să suspende sprijinul bugetar pentru Moldova, utilizând precedentul din iulie 2015, când o astfel de suspendare a avut loc în urma crizei bancare".