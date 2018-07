Andrei Năstase, despre reacția dură a Ambasadei SUA: „Din acest moment, pentru Plahotniuc nu a mai rămas mult”

„Ambasada Statelor Unite, exprimând părerea împărtăşită de partenerii internaţionali de dezvoltare ai Moldovei, consideră că cetățenii Moldovei au suferit deja consecinţele infracţiunilor financiare majore, că infractorii ar trebui pedepsiţi, nu răsplătiţi și că Poporul Moldovei merită mai mult.

După ce am deconspirat laundromat-ul rusesc, precedat de atacurile raider şi am prezentat FBI toate datele legate de aceste crime împotriva poporului meu, azi am așteptat acest comunicat, știam că va veni. Nu avea cum să nu vină. Iar din acest moment, și până la sancțiunile personalizate pentru proxenetul penal și politic Plahotniuc, dar si pentru membrii anturajului său penal, sunt sigur, nu a mai rămas mult”, a scris Năstase pe pagina sa de Facebook.

UNIMEDIA amintește că Parlamentul a votat în ambele lecturi proiectul privind Amnistia Fiscală. Acesta prevede declararea voluntară și stimularea fiscală.

Astăzi, patru fracțiuni parlamentare au părăsit sala Legislativului, nemulțumiți de cele trei inițiative legislative înaintate de PD care, potivit unor deputați, nu au fost publicate pe site-ul Parlamentului până ieri seara.

"Astăzi, se încearcă, pe lângă unele proiecte, să fie promovate și alte proiecte cu scopuri sinistre", a declarat Alina Zotea.

Expertul Veaceclav Ioniță a scris că impozitarea unică de 12% a persoanelor fizice ar putea provoca pierderi anuale de peste 1 miliard de lei Bugetului Public Național.