Andrei Năstase deschide parantezele. Cum funcționează mecanismele „mafiei imobiliare” în capitală

„V-ați întrebat de ce nu am fost validat Primar General după ce am câștigat, alături de voi, alegerile contra Mafiei lui Plahotniuc? Iată și unul dintre răspunsuri: și pentru că împreună cu voi am fi pus piciorul în pragul mafiei imobiliare care se lăfăie în zeci și sute de milioane de euro, bani furați fără teamă de la chișinăuieni.