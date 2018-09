Analist politic: Transnistria se îndreaptă spre suveranitate

Într-un interviu pentru Europa Liberă, Socor spune că întâlnirea de la Condrița, urmată imediat de vizita dlui Krasnoselski la Moscova, nu a adus nimic nou, esențial, dar a adus câteva nuanțe noi. „O nuanță nouă este reintrarea dlui Dodon în procesul de dialog politic între Chișinău și Tiraspol. Dl Dodon fusese exclus din acest proces. Curând după venirea la putere a dlui Krasnoselski, acesta împreună cu aliatul sau patronul său politic Gușan, șeful trustului „Sheriff”, au inițiat un dialog direct cu dl Plahotniuc”, spune acesta.

Potrivit analistilui, problema reglementării transnistrene a fost scoasă din mâinile lui Dodon și predată în mâinile lui Plahotniuc. „Dodon a fost marginalizat din procesul dialogului Chișinău-Tiraspol. Acum vedem că dl Dodon reintră în acest proces destul de puternic, după o pauză de un an aproximativ. A doua nuanță: în întâlnirea de la Condrița, dl Dodon s-a mărginit la a susține Protocolul de la Berlin din 2016 și cele opt puncte, mare parte din ele în bună parte îndeplinite din protocolul din 2016. Deci, poziția dlui Dodon este identică cu poziția dlui Plahotniuc și a guvernului subordonat lui Plahotniuc. Îndeplinirea Protocolului de la Berlin, îndeplinirea celor opt puncte, dintre care patru sau cinci dintre ele înseamnă transferarea unor atribute de semisuveranitate de la Chișinău către Tiraspol, un proces care însemnând suveranizarea treptată a Transnistriei cu pași mici. Acesta e Protocolul de la Berlin, iar poziția dlui Dodon exprimată la Condrița în convorbirile cu dl Krasnoselski este exact poziția guvernării lui Plahotniuc, coincid ca două picături de apă. A treia nuanță: seria aceasta de întrevederi Dodon-Krasnoselski face și ea parte din cadoul electoral oferit dlui Dodon de către Moscova în preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Acestea sunt cele trei nuanțe noi”, a punctat Vladimir Socor.

Președinția italiană a OSCE a numit un nou șef al misiunii în Republica Moldova, Claus Neukirch. Este pentru prima dată în ultimele două decenii, pare-se, când Misiunea OSCE în Moldova nu mai este condusă de un diplomat American, dar de un german. Claus Neukirch a lucrat în cadrul acestei misiuni în Republica Moldova. Socor spune că Neukirch va reprezenta în bună parte interesele Germaniei, nu ale OSCE-ului; „OSCE-ul nu are interese, OSCE-ul nu are o politică, OSCE-ul nu are un șef, OSCE-ul nu este decât un forum pentru discuții între puterile reprezentate în acest forum. Dl Neukirch nu va reprezenta OSCE, că nu are ce să reprezinte din acest punct de vedere, va reprezenta viziunile guvernului german. Guvernul de la Berlin a încurajat de-a lungul anilor federalizarea Republicii Moldova. Ministerul de Externe german a pledat pe lângă diplomații moldoveni din Berlin pentru federalizare. Ministerul de Externe și alte foruri ale guvernului german au povățuit Republica Moldova să se federalizeze. Cancelara Merkel a încheiat Acordul de la Meseberg cu președintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, care avea în vedere federalizarea Republicii Moldova ca un prim component al unei schimbări a arhitecturii europene de securitate de proporții mai largi. Dl Neukirch personal a lucrat în Misiunea OSCE din Republica Moldova în perioada în care această misiune, condusă de diplomatul american William Hill, promova în mod deschis federalizarea Republicii Moldova. Deci este un semn rău”, a precizat analistul politic.

