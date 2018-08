Actorul Richard Gere va deveni din nou tată la vârsta de 69 de ani

Potrivit tabloidului spaniol ABC, cuplul aşteaptă venirea pe lume a primului său copil.



Richard Gere şi Alejandra Silva s-au căsătorit la începutul lunii aprilie din acest an, în cadrul unei ceremonii civile, la Madrid, după o relaţie de patru ani.



Ambii soţi au copii din relaţiile lor anterioare. Actorul american are un fiu de 18 ani, Homer, cu a doua soţie a lui, Carey Lowell, cu care a fost căsătorit în perioada 2002 - 2016. Starul de cinema a fost căsătorit şi cu top-modelul Cindy Crawford în perioada 1991-1995.



Alejandra Silva are un fiu în vârstă de cinci ani - Alberto - cu primul ei soţ, magnatul din industria minieră Govind Friedland, cu care a fost căsătorită între anii 2012 şi 2016.



Richard Gere şi Alejandra Silva nu au confirmat deocamdată informaţia despre naşterea copilului lor.