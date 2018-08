Actorul Jason Statham se va căsători cu modelul Rosie Huntington-Whiteley anul acesta

Actorul britanic Jason Statham se va căsători cu modelul Rosie Huntington-Whiteley, cu care are o relaţie din 2010, spre sfârşitul acestui an, petrecerea urmând să aibă loc de Revelion, potrivit contactmusic.com.

Jason Statham, în vârstă de 51 de ani, are o relaţie cu modelul Rosie Huntington-Whiteley, în vârstă de 31 de ani, din 2010. Cei doi s-au logodit în 2016.

O sursă apropiată cuplului a declarat pentru publicaţia Mail on Sunday că invitaţiile de nuntă vor fi trimise în următoarele săptămâni.

Cei doi plănuiseră să se căsătorească anul trecut, însă au amânat nunta pentru că Rosie a rămas însărcinată.

Fiul cuplului, Jack, are 14 luni.

Aceasta este prima căsătorie atât pentru Statham, cât şi pentru Whiteley.

Anterior, actorul britanic a avut o relaţie de şapte ani cu modelul Kelly Brook, de care s-a despărţit în 2004.

Actorul britanic Jason Statham a devenit cunoscut mai ales pentru rolurile de "tip rău", dar cu intenţii bune şi are un trecut condimentat cu multe lucruri. A fost sportiv de perfomanţă timp de 12 ani, component al lotului naţional de scufundări, model, dar şi vânzător pe piaţa neagră. Cu un fizic de invidiat şi un sarcasm inconfundabil, starul britanic s-a remarcat pe marile ecrane în numeroase filme de acţiune precum "Jaf în stil italian", "Colateral", "Revolver" şi cele din seriile "Curierul", "Eroi de sacrificiu" şi "Furios şi iute", dar şi în comedii de succes precum "Jocuri, poturi şi focuri de armă/ Lock, Stock and Two Smoking Barrels", "Unde dai şi unde crapă/ Snatch", "Pantera Roz/ The Pink Panther", "Spioana/ Spy" şi recent lansatul "MEG: Confruntare în adâncuri/ The Meg".

Rosie Huntington-Whiteley este una dintre cele mai celebre top-modele în acest moment. În 2016 şi 2017, Huntington-Whiteley s-a situat pe locul al cincilea în topul Forbes al celor mai bine plătite modele din lume.