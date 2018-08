A murit „bucătarul secolului”, Joël Robuchon, chef-ul francez cu cele mai multe stele Michelin

Potrivit Figaro, marele chef a murit luni în urma unui cancer. Robuchon, care din anii 1990 avea o relaţie strânsă cu Spania unde are o casă în apropiere de Alicante şi a participat la programul 'Master Chef', a fost operat în urmă cu un an de o tumoare la pancreas.



Născut în 1945 la Poitiers, Robuchon a primit numeroase distincţii de-a lungul carierei sale, precum titlul de cel mai bun bucătar al secolului de ghidul Gault & Millau, în 1990, care s-a adăugat celor 32 de stele Michelin primite pentru specialităţi ca piureul de cartofi sau tarta cu trufe.



Când a împlinit 50 de ani, după ce restaurantul său 'Joël Robuchon' a fost desemnat cel mai bun din lume de ziarul 'International Herald Tribune', chef-ul francez s-a retras din faţa cuptoarelor, dedicând-se exclusiv transmiterii cunoştinţelor sale şi participând la numeroase programe de televiziune.



Intenţia sa era de a face mai accesibilă bucătăria marelui public şi a reuşit prin programe ca 'Bon Appétit Bien Sur', în anul 2000, unde un chef prezenta în fiecare săptămână reţete simple şi ieftine, sau emisiunea 'Planete Gourmande' din 2011.



Călătoriile sale în Japonia şi descoperirea barurilor de tapas din Spania l-au inspirat în crearea unui nou concept de restaurant, cu o atmosferă mai dinamică şi mai jovială, dar oferind produse de mare calitate, care s-a concretizat în 'L'Atelier', sub numele căruia a deschis mai multe localuri la Paris.