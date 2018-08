A fost semnat un Acord de colaborare dintre Consiliul Județean Tulcea și Consiliul Raional Soroca

Prezent la eveniment, secretarul de stat Veaceslav Șaramet a salutat semnarea acordului de colaborare: “Mă bucur că astăzi am fost prezent la acest eveniment de o importanță deosebită! Consider că în an Centenar și în contextul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, această înfrățire va da naștere unor proiecte concrete și de mare impact pentru ambele unități administrativ-teritoriale, iar relațiile de prietenie dintre acestea vor fi de lungă durată.”

Pub

Acordul de colaborare a fost semnat de președintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, și de președintele CR Soroca, Ghenadie Muntean, în prezența parlamentarilor și a reprezentanților autorităților centrale și locale.