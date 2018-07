A fost odată, într-o zi de 25 Iulie: 38 de ani de la moartea lui Vladimir Vîsoțki și nașterea primului copil conceput prin fertilizare in vitro

- Într-o zi de 25 iulie, în anul 306, Constantin cel Mare era proclamat împărat roman de către trupele sale.

- Tot într-o zi de 25 iulie, 1476, Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a atacat o avangardă turcească, condusă de Suleiman-paşa, pe care a înfrânt-o şi a determinat-o să se retragă.

Pub

- Pe 25 iulie 1837, William Cooke și Charles Wheatstone foloseau pentru prima dată telegraful electric în scop comercial, între Euston și Camden Town in Londra.

- Într-o zi de 25 iulie, in 1978, in Anglia se năștea primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Joy Brown. Fecundarea a fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick Steptoe. Louise s-a născut prin cezariană la spitalul Oldham din nord-vestul Angliei și a cântărit la naștere 2,61 kilograme. După ce timp de 9 ani încercase fără succes să rămână însărcinata, Lesley Brown, mama fetiței, îl convinsese pe soțul ei, John, să accepte propunerea specialiștilor de la Universitatea Cambridge, printre care psihologul Robert Edwards și ginecologul Patrick Steptoe, care tocmai puseseră la punct, după zece ani de cercetări, tehnica fecundării in vitro.

- În ziua de 24 iulie, 1980, s-a stins din viață actorul, poetul și muzicianul rus Vladimir Visoțki, născut în 1938. Vladimir Vîsoțki a intrat în istorie ca autor-interpret al pieselor sale sub chitară acustică cu 7 corzi. În urma unui sondaj ВЦИОМ petrecut în 2012, Vîsoțki s-a clasat pe locul doi în topul „Idolii secolului XX”, fiind precedat doar de Gagarin. Deși ignorat practic totalitate de oficialitățile sovietice, Vîsoțki a exercitat o influență enormă asupra oamenilor „obișnuiți” din Uniunea Sovietică și nu numai asupra lor. Era ascultat de întreaga „suflare sovietică.”

- În 1984, pe 25 iulie, cosmonautul sovietic Svetlana Savițkaia devenea prima femeie din lume care a ajuns în cosmos.

Pentru a citi articolul în întregime, accesați Altfel.md.