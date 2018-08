A fost odată într-o zi de 2 August: Data la care Hitler devine Führer al Germaniei, iar Stalin semnează decretul de creare a RSS Moldovenești

- Într-o zi de 2 august 216 i.Hr avea loc bătălia de la Cannae (al doilea război punic). Hannibal a învins armata romană (45.000 de romani morți și 20.000 de prizonieri), provocând astfel una dintre cele mai mari înfrângeri ale romanilor în întreaga lor istorie.

- În anul 1492, în conformitate cu Decretul de la Alhambra, evreii urmau să părăsească Spania până la 2 august. Decretul de Alhambra avea ca scop expulzarea evreilor din Spania și Sicilia, Sardinia, înaintat de cuplu regal Ferdinand al II-lea Aragon și Isabella Castilia. Evreii au fugit sau în Portugalia (unde 4 ani mai târziu, istoria se repetă), apoi - în nordul Europei sau în Italia, Imperiul Otoman, țările din Africa de Nord. Pentruevrei, expulzarea a devenit o catastrofă națională.

Pub

- Tot într-o zi de 2 august, în 1610, navigatorul Henry Hudson a descoperit Golful Hudson, fiind sigur că a părăsit ruta nordică la Oceanul Pacific.

Henry Hudson / Sursa:Encyclopedia Britannica

- Într-o zi de 2 august, în anul 1769, era „botezat” unul dintre cele mai cunoscute orașe din lume cu numele de Los Angeles. Gaspar de Portola, un căpitan spaniol și preotul franciscan Juan Crespi se opreau în drumul lor spre San Diego într-un loc de care s-au îndrăgostit și au decis să îi spună Nuestra Senora la Reina de Los Angeles de Porciuncula (Porciuncula fiind o capela în Italia). Los Angeles, cunoscut ca L.A. ori în mod colocvial [the] „City of Angels” (Orașul Îngerilor), este cel mai mare oraș din statul California și al doilea ca mărime a populației din Statele Unite, fiind întrecut doar de New York City.

Los Angeles. Se vede Observatorul Griffith / Sursa:Wikipedia

- La 2 august 1812, Țarul Alexandru I promulgă legea privind „Înfiinţarea administraţiei provizorii în oblastia Basarabiei” și acordă Basarabiei (de facto a Moldovei Transprutiene) un regim autonom în cadrul Imperiului Rus.

- În aceeași zi, 2 august 1812, în Odessa a început epidemia de ciumă, care a ucis pe fiecare al 9-lea locuitor al orașului.

Pe 2 august 1934, Adolf Hitler devenea Fuhrer al Germaniei. Ajuns la putere în 1933 (cancelar al Germaniei), liderul mișcării naziste, Hitler, a dus o politică de pregătire și de declanșare a celui de al Doilea Război Mondial, precum și de punere în aplicare a unui plan naționalist și rasist de exterminare în masă a evreilor și altor „indezirabili” din Europa și de lichidare a adversarilor politici din Germania.

- La data de 2 august 1940, Stalin semna un decret (fără niciun fel de consultare a locuitorilor regiunii) de creare a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești pe o parte din pamântul românesc ocupat cu forța de Armata Roșie.

Ca să citiți articolul în întregime, accesați Altfel.md.