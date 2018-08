A fost aprobată candidatura noului ambasador al Republicii Turcia în Republica Moldova

„Am urat diplomatului mult succes în exercitarea mandatului. Am menţionat evoluţia dialogului bilateral din ultima perioadă de timp și am pledat pentru menţinerea ritmului ascendent al cooperării moldo-turce.

Pub

De asemenea, am apreciat înalt asistenţa financiară şi tehnică acordată țării noastre de către Republica Turcia prin intermediul Agenţiei guvernamentale pentru Cooperare şi Coordonare (TIKA), care pe parcursul ultimilor ani a alocat peste 25 mln. USD pentru implementarea mai multor proiecte în domenii prioritare precum ocrotirea sănătății, educație, mediu, etc. Am menționat colaborarea fructuoasă în domeniul turismului, datorită căreia circa 10% din populația Moldovei vizitează anual Turcia”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.