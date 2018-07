50 de investitori străini, 50 de start-up-uri și 20 de activități într-un cadru rustic. Tech Village în premieră la Orheiul Vechi

Când este vorba despre antreprenoriat, vrem să credem că în Moldova paharul e pe jumătate plin. În acest an, un nou eveniment tech, desfășurat pentru prima dată, va mai turna un pic în pahar.

Timp de trei zile, comuna Butuceni va fi centrul gravitațional al celui mai așteptat eveniment antreprenorial în Republica Moldova. Premisa de la care s-a plecat în conceperea evenimentului Tech Village este faptul că țara noastră, din punct de vedere antreprenorial, este la fază embrionară, dar dispune de un potențial efervescent. Astfel, o singură idee a aprins focul unui nou proiect ambițios.

În perioada 11-13 septembrie 2018, 50 de start-up-uri din Republica Moldova, România și Ucraina vor da mâna sau, în cel mai bun caz, vor bate palma cu 50 de investitori din toată Europa pentru a lega colaborări de lungă durată. Locul desfășurării Tech Village nu a fost ales întâmplător, ci pentru că cele mai bune afaceri se concep departe de oficiu, într-un loc liniștit și neaglomerat. Nu în zadar ideile de business se discută la pescuit, la un joc de golf sau, eventual, în mijlocul Moldovei, într-un loc idilic, departe de mugetul mașinilor și de ritmul trepidant al vieții urbane. Tech Village nu este doar o inițiativă de promovare a antreprenoriatului din Europa de Est, ci și o contribuție la dezvoltarea și creșterea economică a satului Butuceni, prin urmare a turismului autohton.

Calitatea interacțiunii contează

Cu cât un eveniment este mai aglomerat, cu atât mai mult calitatea interacțiunii are de suferit. Timpul per conversație se împuținează, iar participanții se limitează la discuții mici și scurte. Pentru a intensifica predilecția spre discuții semnificative, Tech Village a limitat numărul de participanți, găzduind 100 de participanți. În plus, din program sunt excluse toate prezentările generice. Nu vor exista trackuri tematice și paneluri de discuții anacronice. Participanții vor putea să dedice mai multe minute pentru fiecare conversație. Cu cât mai mult timp oaspeții vor avea la dispoziție, cu atât vor afla mai mult și vor descoperi valorile omologului lor.

Tech Village va fi diferit

Programul evenimentului va include trei zile de conversații cordiale, questuri și provocări, sesiuni unu-la-unu, pitchinguri și distracție într-un cadru rustic unic. Toate în jurul focului de tabără cu un pahar de vin bun.

În prima zi, când toată lumea se va aduna, participanții vor fi împărțiți în grupuri. Fiecare grup va începe cu un quest în sat. În așa mod, se vor conecta cu peisajul unic al comunei Butuceni. Jocul se va încheia cu un festin tradițional moldovenesc. În timpul colaborării, oaspeții vor gusta colaci, vor dansa hora și vor asculta o Doină sub cireși. Ziua se va încheia cu o sesiune de povestiri. Participanților li se va cere să vorbească despre eșecurile lor, astfel încât fiecare să poată învăța unii de la alții. După prima zi, toată lumea se va cunoaște reciproc.

Ziua a doua va începe cu power pitch-uri de 1 minut. Vor urma două sesiune de speed dating și ore de lucru în oficiu. Vor fi alocate 3 ore pentru discuții business factuale. Ziua va continua cu un tur la cel mai mare beci de vinuri din lume și se va sfârși cu o cină la restaurantul „Epoca de piatră”, astfel încât oaspeții să reușească să discute angajamentele lejere asumate în viitoarele parteneriate de afaceri.

A treia zi va culmina cu o sesiune de premiere. Cei care vor dori să rămână încă o zi, se va organiza o provocare de impact social. Participanții se vor alătura unor activități care includ rezolvarea diferitelor probleme pentru sat și locuitorii săi.

*Pentru a asigura o bună combinare între start-up-uri și investitori, toți candidații vor trece printr-un proces de selecție înainte de achitare. Pagine de Facebook și site-ul evenimentului pot fi explorate pentru a scoate la iveală toate detaliile.

_ _ _

Evenimentul „TechVillage” este organizat de către Seed Forum Moldova (IHUB Chisinau) cu suportul Asociației Companiilor TIC din Moldova, Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională / USAID Moldova și Guvernului Suediei / Embassy of Sweden in Chisinau în cadrul Proiectului „Centrul de Excelență în Domeniul TIC”, Tekwill, Western NIS Enterprise Fund, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) și XY Partners.