20 de ani CONLUXART, de construcții, lux și artă

Parcă mai ieri a fost... Anii '90. Mă ocupam cu comerțul, în timpul liber îmi venea muza și proiectam, fiind inginer de profesie. Prin '96, chiar începusem să proiectez un avion, pe care mi-l doream. Era prea puțină informație, revistele și cărțile nu ofereau toate răspunsurile. Tare mi-am dorit să fac ceva legat de specialitate.

Anul 1998. Am văzut pe masa de birou un catalog. Un coleg revenit din Ungaria l-a adus. Era prezentată țigla ceramică Tondach. Mi-a provocat un interes mare. Am și comandat niște mostre din Ungaria. Am plasat anunț într-un ziar, anunțam că vindem țiglă ceramică. Primul client, primul TIR venit cu marfă, primul acoperiș, iată cum a început acest drum în construcții. Scurt a fost timpul în care am înțeles că trebuie să oferim și serviciile de montare, clientul să aibă soluția „la cheie”. Îmi puneam ca scop să punem bazele unei companii mari.

În câțiva ani produceam deja sistem de scurgere de jgheaburi și burlane. Am realizat că în el la fel poți găsi frumusețea și inteligența. Să auzi de la francezi că „Produceți o bijuterie, dar nu sistem de scurgere!” sau de la finlandezi că „Sunteți cei mai buni din Europa la capitolul funcțional al sistemului de scurgere!” e atât de plăcut. Dorim să fim Nr.1 în Europa și după volumul vânzărilor, să confirmăm cele spuse de finlandezi.

Lucruri mici cu lucruri mici creează o valoare mare. Totul pornește de la curățenie, oficiul, secția de producere, viața, obligatoriu trebuie să fie în stare de curățenie. Calitatea e pe primul loc, e icoana noastră.

Dragi și stimați colegi, parteneri și clienți, vă mulțumesc că ați fost și sunteți alături de noi pe parcursul a 20 de ani pe drumul Calitate - Corectitudine - Lucruri frumoase, vom continua acest traseu. Să aveți parte de sănătate de fier, prosperare, oameni dragi alături, energie pozitivă și gânduri bune!

LA MULȚI ANI, Conluxart și toți frumoși!