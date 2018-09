17 ani de la atentatele din 11 septembrie: Noi analize ADN redeschid răni vechi

Numărul victimelor confirmate oficial în urma atacurilor de la World Trade Center este de 2.753, între care se află şi cei dispăruţi şi presupuşi morţi. Doar 1.642 dintre victime, sau aproximativ 60%, au fost identificate.



Biroul de Examinare Medicală din New York a lucrat timp de 17 ani pentru a identifica rămăşiţele a 1.100 de victime, utilizând tehnici tehnici de extragere a ADN-ului pentru a identifica numeroase persoane, fiind astfel realizate încă cinci identificări.



Dar progresele nu consolează familiile victimelor atacurilor de la 11 septembrie 2001, care au luptat fără succes pentru a opri construcţia unui parc în zona depozitului de deşeuri Fresh Kills din Staten Island, unde 1,8 milioane de tone de resturi din Turnurile Gemene au fost aruncate şi îngropate.



Curtea de Apel din New York a decis în 2009 că autorităţile locale au dat dovadă de 'neglijenţă' atunci când au îngropat rămăşiţele la Fresh Kills, dar acest verdict nu a fost suficient pentru a da în judecată oraşul.



Oficialii din New York s-au apărat la acea vreme negând că ar fi fost insensibili sau că ar fi dorit să jignească familiile victimelor.



Pentru a crea parcul, Fresh Kills Landfills a fost acoperit cu straturi de pământ şi alte materiale pentru a preveni eliberarea de gaze toxice generate de descompunerea gunoiului în atmosferă, conform Freshkills Park Alliance, organizaţie non-profit din New York City şi partener în dezvoltarea parcului, relatează agerpres.ro.