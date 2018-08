Dumitru Alaiba: „Observăm o agravare a stării de lucruri. Statul vrea să controleze și să închidă accesul la informație pentru cetățeni”

„Este adevărat că în ultimul timp noi observăm o agravare a stării de lucruri. Eu cred că se înscrie foarte bine în general în abordarea sau în felul în care această guvernare își vede sarcina de a guverna. În Republica Moldova, nu se guvernează transparent. Asta noi știm din legile astea strigătoare care o dată la câteva săptămâni le vedem scoase de sub masă fără niciun fel de procedură, decizii luate ad-hoc, Arena Chișinău, amnistia fiscală, sistemul mixt etc”, a răspuns Alaiba într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Ce ține de accesul la informație, dânsul a ținut să menționeze că la unele solicitări nu primesc răspuns, la alte solicitări doar răspunsuri formale.

„Se găsesc absolut toate pretextele și toate motivele pentru a a bloca. Din principiu, probabil, din obicei. Nu pentru că îi costă prea mult, nu pentru că se vrea neapărat blocarea anume la informația asta, dra probabil, pur și simplu, ca să ne arate locul. Cam așa trebuie să se simtă probabil un cetățean”

„Noi nu am avut neapărat scopul să avem informația la mână, noi am avut scopul să cerem acea informație la care avem dreptul cu siguranță, dar care va fi refuzată. Cu asta ne-am ocupat și am adunat o mulțime de situații chiar anecdotice. Ne-am făcut concluzii, ne-am creat impresia noastră despre fiecare instituție cu care am interacționat și da, am elaborat mai multe documente de politici, documente de poziție, am elaborat articole, am elaborat acest ghid în ajutorul nostru de a simplifica unui cetățean de rând această solicitare”

În acest sens, Alaiba menționează că se dorește controlul deplin al informației produse pe bani publici. Se interzice accesul la un bun pe care de fapt cetățenii îl dețin.

„La fel cum ni s-ar interzice să mergem pe un drum finanțat din bani publici. Cam acesta este fenomenul. Nu este nicio justificare”, a concluzionat directorul Centrului de Politici și Reforme.